上調膠袋徵費 拆解3大關鍵問題

立法會議員於不同類型會議的發言，確實有輕重之分：當中相對重要的，要算是在審議條例之草案或附屬法例小組委員會中的言論內容--因為他朝一旦出現相關司法程序，法官或會參考議員審議期間有何理據，藉以衡量立法原意。

正因事關重大，故此議員在草案或附屬法例小組委員會發言時，若採取平常帶點玩味卻不切實際，又或是只顧soundbites和金句而超越基本規範的話，那既是不尊重議會、也是不尊重自己立法會議員身份之行為。

例如上星期審議調高膠袋徵費之附屬法例小組委員會，有議員提出為求令市民感到向商戶取膠袋很麻煩，建議只加至6角，「但就一定要俾現金…呢個夠絕啦？」這類說法之空廢，是因為難以寫成具體法例--解困新聞學其中一招，乃推演怎樣實際操作，以「膠袋徵費必須收現金6角」此所謂反建議為例，不准商戶收取法定貨幣（如紙幣）而只可收「毫子」，法理基礎何在？能否立法不許找續？真的執行時是麻煩商戶還是顧客？商戶為環保獲得大量輔幣，卻因此需多付存款服務費公平嗎？鼓勵用輔幣本質上與推動智慧城市及電子支付的方向背道而馳，會否予市民特區管治思覺失調之觀感？

公眾教育模式 省悟污染有代價

同一會議內另一「隨口秘笈」，是有議員竟然批評以徵費推動市民減少用膠袋此方向本身有錯，認為教育和鼓勵才是根本--此乃典型透過正面用語企圖取悅民粹的誤導說法，完全忽略了要改壞習慣只靠鼓勵之無力（本港堆填區每年接收約40億個膠袋），也凸顯論者對「污者自付」此基礎政策原則之無知。畢竟，膠袋徵費的本質並非增加生活麻煩或市民負擔，重點是藉此讓市民意識到污染有其代價，望社會整體有所省悟，故從這個角度去理解，亦是公眾教育的一種模式和形態。

如何解困？目前的議員間之爭拗與膠着點，表面似乎是由5角應加至1元還是2元，但箇中關鍵問題有三--

問題1：貧窮人口對膠袋徵費訂為5角、1元、2元的反應，估計不會分別很大，因為這階層總希望能多省一點錢，故當中不少人會自備購物袋；反而就較富裕階層而言，收1元或2元對改變貪方便而擅取膠袋之行為有否效用差異？

問題2：在新特首強調「以結果為目標」的大方向下，香港就透過徵費手段減少膠袋使用量之KPI（關鍵績效指標）為何？純看市民能否接受，算不算為加而加？

問題3：膠袋徵費由商戶而非政府收取，主要因為盤點使用量並核對收費，對中小微企（如濕街市檔販）有額外成本，故反對聲音大；但再加膠袋徵費則可能只對商戶有利而環保效益有限，如何讓所收款項交政府管理以提升政策成效？

先留意第一個問題的前半部，乃部分議員對低收入家庭的普遍觀感，並不一定經得起科學論證。與之相對的，是環境諮詢委員會的客觀評估：若調高膠袋收費至1元，棄置量會少20%至25%；倘調至2元，則棄置量有可能減40%--換言之，收2元比1元對減廢棄膠袋之效益，有實質上15%至20%的分別--除非有實質素據反駁官方推算，否則「中產對膠袋徵費是1元還是2元的反應沒多大差異」此說法，當視為並不成立。

設減膠袋用量KPI 勿為加而加

下一個問題，也許才是今回探討如何優化膠袋徵費政策的核心問題：到底特區政府想減少膠袋的棄置量到甚麼水平？又打算用多少時間達標？還是這項政策並沒有或不需目標，純粹看議員接受程度，能減多少就多少，也就是以不得罪地區樁腳為實質目標？

當然，官員不可能公開承認上述後半部的政治現實，但前半部卻完全符合新班子一直倡議的「KPI管治思維」--以港人每年堆填逾40億個膠袋計算，平均每戶一年棄置過千膠袋，即大概每個家庭每天丟4個；以平均每戶每天起碼要少掉一個膠袋來推算，膠袋徵費加至1元也許並不夠力（4 x 20%至25%＝0.8到1個膠袋），而以2元較為穩妥（4 x 40%＝1.6個膠袋）。

假若考慮到香港在處理固體廢物方面處於追落後的狀態，則概念上徵費2元仍算太少，當提高10倍至5元，始會產生震撼人心的力量。事實上，根據某些地區直選議員的邏輯，既然5角、1元、2元對貧窮人口而言沒分別，那膠袋徵費升至5元也不會影響低收入階層，更反過來讓中產更加警惕，故抱持此論調的議員應該支持加2元以上。

擴電子支付 藉數據檢討成效

最後一條問題關於營運層面困難，但實際上不少難題已因為電子消費劵出現得到解答：今天濕街市的檔舖已採用電子支付平台，核對膠袋徵費的成本亦因而大幅下降，畢竟一「嘟」便有紀錄。固然，一部分小微企仍未使用電子支付平台，那政府可容許它們自己核實，但嫌麻煩的商戶可獲資助轉用電子支付平台，以加快香港的智慧城市發展。

事實上，透過電子支付平台收取膠袋徵費的最大優點，是讓特區政府能在更短時間內知悉徵費調整後，全港各區在減少使用膠袋方面有多少成效（到時不妨留意高舉「以鼓勵為本」減廢的議員之所屬選區到底有何成績），也就是把大數據運算引入這範疇，並可以觀察全港的膠袋使用量，是不是因為上調至1元而真的有顯著分別，還是一如官方推算，要增加到2元始會見到效果。

宏觀來說，特區政府該採用「得一想二」策略：也就是盡快通過膠袋徵費上調至1元，並全面採用電子支付平台收取，好讓政府獲得這筆款項去推廣環保。同時，主事官員亦要承諾，透過電子支付平台整合的數據，於12至18個月後開始檢討1元膠袋徵費之成效，倘到時離目標很遠，則會立即提升徵費到2元。

▲ 透過電子支付平台收取膠袋徵費的最大優點，是讓特區政府能在更短時間內知悉徵費調整後，全港各區在減少使用膠袋方面有多少成效。（資料圖片）