在漫長的疫情下，或許大家都懷念過往隨時出行旅遊的光景，故在外膳時，往往想試不同國家的美食，希望能滿足些微的心靈需要。

上星期三放假，約了Bonnie午飯。我建議：「近期好像開多了馬來西亞餐廳，不如試試？」她大喜：「樂意奉陪，試新食物是我的作風。」可能是新店，人龍不絕。我在門外看着它們的餐牌，自言自語：「馬來西亞菜就是煎煎炸炸，戰友可選的不多。」

幸好，十五分鐘已獲安排位置。Bonnie很歡喜地看着餐牌，我忙碌地在手機點菜，侍應問：「點好菜嗎？我替你收回餐牌。」我答道：「可以了。」不料，竟遭Bonnie叫停，她喊道：「我還未點！」

「放心，我替你選好了。」我輕聲說：「我看畢整個餐牌，食物不是濃味多汁，就是煎煎炸炸，就算是湯麵，在馬拉食肆，傳統是吃油麵的，而且，其湯底不是喇沙就是咖喱，我好不容易才選了怡保雞絲湯米粉給你。

「這個考察真不錯，至少我可以告訴戰友，暫時別選馬拉菜，以免被餐牌誘惑成功。你知道嗎？作為一個減磅戰友，選好了菜必須立刻將餐牌收回，不停回看只會愈點愈多，而且會敵不過美食相片的魔力。」

Bonnie說：「平日都是吃湯米粉，我見有一款粉叫『滲滲』，好像很特別。」

我說：「特別的東西通常都是危險的，我了解過，滲滲就是油麵跟米粉雙拼。」

她無奈地說：「原來我今天只是陪同考察。」我笑言：「是為減肥戰友服務啊！」