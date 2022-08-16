女性清潔用品的營銷套路

有市場分析推算，全球女性私密清潔用品將於二○二八年達至逾三百億的市場規模。近年這類專供女性市場的私密清潔產品在市場營銷上都很積極，若細心研究，那些營銷話語都是同一套路：一、先製造一個問題，如：「女性若不用專門清潔用品，就是清潔不當或易受感染；二、再打造產品為「解決你私密煩惱」的最佳幫手。若了解女性的生理生態環境，就會洞悉該等套路，全都是人為自製。

女性在正常的自然情況下（異常情況包括：陰道發炎、經期、懷孕或服食抗生素），陰道已有天然防護屏障，它是依靠正常的陰道分泌物和陰道內的好菌（乳酸菌叢）去保護。它們使陰道pH值維持在3.8至4.2的弱酸性環境中，這已可保護陰道避免感染。壞菌只會在pH值4.5以上才會滋生。市面上雖有標榜產品是pH 3.8至5的私密清潔用品，但女性在正常狀況下（異常情況則作別論），自己已可製造一個弱酸性的保護生態，根本毋須多此一舉。

不少研究已指出，有些女性用了女性潔膚液，反而出現痕癢、敏感、感染，甚至發炎情況。加拿大貴湖大學心理學教授Kieran C. O' Doherty，專門研究各類女性清潔用品和女性陰道的生態環境，他發現，有些女性清潔用品的使用與陰道念珠菌感染（Yeast Infections）、細菌感染、尿道炎、陰道好菌失衡等有重要相關系數（Correlation）。其實大部分女性潔膚液都有化學、香體成分，易令皮膚敏感。

近年，女性清潔產品市場又推新產品，如陰部美白抗皺保濕產品，先製造女性「陰部不美白就不好看」的問題，再以「我們幫到你」的口脗推介自家產品，同一套路。女性陰部的皮膚較薄，保持乾爽和清潔最為重要，毋須搞花臣，在私處塗有化學成分的乳霜，若因乳液太油阻塞毛孔長出暗瘡來，就真係無啦啦整撻瘌咯！