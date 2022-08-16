疫情最長遠及根本性對生活的影響，是令所有中國國民的掃碼及數碼登記行為變成常態。就算日後疫情告終，那些場所碼、出入登記、網上付費或輪籌等，必然會延續下來。尤其若涉及跨省出行（出國旅遊則短期內也不現實了），相信健康碼這一關定會持續，那結果是甚麼呢？就是真正的全國全天候的人民大數據的形成及應用。

一位剛到過杭州某著名寺院的朋友透露，現在全天候數據，是無遠弗屆到寺院都不能倖免。首先，他由異地去到杭州，就要切換成杭州出行碼，進酒店則另填承諾書。沒有當地綠碼，根本哪都去不了。

去寺院或任何景點，自然也要掃場所碼，又要經網上預約。傳統人們以為佛門清淨地，與世無爭也不高科技。錯！寺院的IT很先進。他看一下和尚的介紹，那IT部門真像營運一家公司或旅遊景點一樣去run整間寺院，一切數據都盡在掌握。

譬如說，負責的僧人，要每天滙報各種遊人出入數據，就像台上做presentation一樣，屏幕上有各種統計圖表。每天的遊人人數，實時的出入狀況，各時段人流分布，不同的消費方式及其帶來的收入，譬如門票收入、食齋菜、買紀念品、開光、做法事、添香油（添香油現在都可以掃碼付電子錢，看過有些殿內的菩薩像下面，就有付款碼）。另外，又有遊人抵達的交通方式、停車場使用狀況等。

最引人注意的，是為了鼓勵信眾到寺院才買寺院自己生產的朝拜物品（最普通如香燭），有告示貼出來說明買現場的貢品，才顯得大家夠誠心，意思是不要自己帶被他們認為是「不夠虔誠」的香燭及貢品來。看來寺院該也有它們自己的KPI（Key Performance Indicator /關鍵積效指標）要完成吧！