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「減辣」宜全面 非針對個別買家

地產版 2022/08/16

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早前有報道指港府考慮放寬非本地居民買家印花稅，不過政府已澄清，未有相關討論，亦沒有任何相關計劃。筆者認為，本港樓市「辣招」已經推出超過十年，當年政府強調「辣招」只是非常時期的非常手段，目的主要應付

...

撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事

欄名 : 大行觀點

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