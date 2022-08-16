「減辣」宜全面 非針對個別買家 地產版 2022/08/16 分享： 分享： 早前有報道指港府考慮放寬非本地居民買家印花稅，不過政府已澄清，未有相關討論，亦沒有任何相關計劃。筆者認為，本港樓市「辣招」已經推出超過十年，當年政府強調「辣招」只是非常時期的非常手段，目的主要應付 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 審時度勢寬辣招 提振「人財」競爭力 2022/08/15 審時度勢寬辣招 提振「人財」競爭力 樓市悲情跌市 「慢跌快升」新常態 2022/08/12 樓市悲情跌市 「慢跌快升」新常態 樓市壞消息中 亦見好消息 2022/08/11 樓市壞消息中 亦見好消息 通脹見頂 美加息力度料降 2022/08/10 通脹見頂 美加息力度料降 北都增吸引力 新界盤成焦點 2022/08/09 北都增吸引力 新界盤成焦點 樓價 加息 豪宅 印花稅 香港置業 額外印花稅 BSD DSD 土地供應 移民