「減辣」宜全面 非針對個別買家

早前有報道指港府考慮放寬非本地居民買家印花稅，不過政府已澄清，未有相關討論，亦沒有任何相關計劃。筆者認為，本港樓市「辣招」已經推出超過十年，當年政府強調「辣招」只是非常時期的非常手段，目的主要應付

...