港藉美芯片法 發揮「EDA」研究優勢

美國總統拜登於上周二（9日）正式簽署眾議院在7月28日通過的《2022年芯片和科技法案》（CHIPS and Science Act 2022）。法案提出撥備500多億美元，鼓勵芯片業界回到美國本士製造，並禁止業界投資中國28納米以下的製程技術。

有專家分析指，美國政府欲藉此法案，積極推動自己成為全球芯片產業的領導者，並打擊中國的芯片及電子產業發展。美國除了干預中國購買光刻機外，也會組建芯片聯盟（成員包括韓國、日本、台灣等經濟體），試圖圍堵中國，以及禁止美國公司投資中國先進芯片的製程技術。在新法案下，若然各大半導體企業想要獲取美國芯片技術及補助，就必須表態與中國割蓆，迫使它們「選邊站」。

然而，筆者估計美國此舉操作，難以如願以償。中國電子企業在短期內的確會因為缺乏先進芯片而大量減產，影響盈利，但它們當然不會坐以待斃，必然會加大科研力度，務求盡快製造出屬於自己的芯片，減低對美國技術的依賴。事實上，國家深知芯片及其他「卡脖子」技術的問題，會對國家整體發展構成深遠影響。因此以「科技興國」為目標，在「十四五規劃」中肯定這類問題的重要性，並計劃全力投放資源，加強國家針對「卡脖子」科技研究的工作。

工業4.0智慧城市 商機無限

電子產品（例如5G移動通訊設備）設計追求多功能、體積小，而中國芯片技術主要在7納米以上，7納米以下的先進芯片都是外國及台灣地區生產的；既然中國受制於7納米以下技術，筆者估計企業將會改善營商策略，朝向對芯片體積、納米技術需求較低的應用發展，例如工業4.0、智慧城市等的應用設備。以無人駕駛車為例，這類產品及先進物流、智慧出行等都將會大派用場，它們所使用的芯片需要具備高穩健性（robustness），以滿足異常的實時操作環境條件。在國家「國內外雙循環經濟」發展戰略下，工業4.0、智慧城市的應用，將會引發無限商機。

「芯片法案」對於香港經濟，又有甚麼影響呢？筆者認為直接影響不大，反而樂觀地看，可能會刺激香港科創產業發展。香港並沒有自己的「微觀裝配實驗室」（fabrication laboratory，fab lab），因此在芯片產業鏈中，芯片製造並非本地電子企業的主流業務，業界主要從事上游的芯片設計、下游的組裝，法案對業界不會產生直接影響；然而，下游業務卻可能會因國際芯片供求失衡價格上漲，間接造成產品成本提升。

港藉電子設計研究 服務國家

在中央大力支持下，特區政府銳意打造香港成為「國際創科中心」，上屆特區政府合共投資了1,500億港元推動創科，其中100億元投資建設兩個「創新香港研發平台」（InnoHK），分別專注「人工智能與機械人科技」和「醫療科技」科研，而過去特區政府亦忙於尋找新的創科領域，以芯片技術為核心的「微電子科技」是目標之一。雖然芯片製造並非本地強項，但香港在「電子設計自動化」（electronic design automation，EDA）科技研究上卻首屈一指，例如中文大學工程學院院長黃定發教授就在EDA領域世界聞名，因此藉着「芯片法案」的機會，香港可以發揮這方面所長，服務國家所需。

▲ 美國政府通過「芯片法案」，中國電子企業必然會加大科研力度，務求盡快製造出屬於自己的芯片。（新華社資料圖片）