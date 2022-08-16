55%金融機構 去年曾遭勒索攻擊

網絡安全公司Sophos發表的《2022年金融行業勒索軟件形勢分析》報告指出，去年有多達55%金融機構曾遭勒索軟件攻擊。

Sophos向全球共5,600名IT專業人員進行調查，當中有444名受訪者來自金

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