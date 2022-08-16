55%金融機構 去年曾遭勒索攻擊 行政人員版 2022/08/16 分享： 分享： 網絡安全公司Sophos發表的《2022年金融行業勒索軟件形勢分析》報告指出，去年有多達55%金融機構曾遭勒索軟件攻擊。 Sophos向全球共5,600名IT專業人員進行調查，當中有444名受訪者來自金 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Pixel Watch 外媒料24小時續航 今日 Google Pixel Watch 外媒料24小時續航 數據質量不良 每周需花2天解決 2022/08/15 數據質量不良 每周需花2天解決 滙報產品漏洞 微軟1年派逾億賞金 2022/08/15 滙報產品漏洞 微軟1年派逾億賞金 藉跨鏈橋RenBridge 黑客洗錢達42億 2022/08/12 藉跨鏈橋RenBridge 黑客洗錢達42億 Motorola新摺機 多角度懸停售7千元起 2022/08/12 Motorola新摺機 多角度懸停售7千元起 金融機構 網絡保安 金融服務 年金