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55%金融機構 去年曾遭勒索攻擊

行政人員版 2022/08/16

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網絡安全公司Sophos發表的《2022年金融行業勒索軟件形勢分析》報告指出，去年有多達55%金融機構曾遭勒索軟件攻擊。

Sophos向全球共5,600名IT專業人員進行調查，當中有444名受訪者來自金

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欄名 : 科技新知

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