Google Pixel Watch 外媒料24小時續航 行政人員版 2022/08/16 分享： 分享： Google即將在今年秋季發表品牌首款智能手錶Pixel Watch，有外媒透過Fitbit發表的最新程式碼發現，Pixel Watch在續航力的數據，估計Pixel Watch的續航時間約為24小時 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 55%金融機構 去年曾遭勒索攻擊 今日 55%金融機構 去年曾遭勒索攻擊 數據質量不良 每周需花2天解決 2022/08/15 數據質量不良 每周需花2天解決 滙報產品漏洞 微軟1年派逾億賞金 2022/08/15 滙報產品漏洞 微軟1年派逾億賞金 藉跨鏈橋RenBridge 黑客洗錢達42億 2022/08/12 藉跨鏈橋RenBridge 黑客洗錢達42億 Motorola新摺機 多角度懸停售7千元起 2022/08/12 Motorola新摺機 多角度懸停售7千元起 Google 智能手錶