內地第3季添壓 宏觀政策需再發力 中國版 2022/08/16 分享： 分享： 內地疫情再升溫，樓市脆弱亦會持續衝擊消費者信心，未來數月中國經濟動能料依然疲弱，三季度經濟前景添壓，宏觀政策需進一步發力。 疫情反覆樓市弱 衝擊消費信心 中海晟融經濟學家張一表示，7月經濟的亮點來自於新產 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 7月工業消費投資遜預期 人行「降息」 今日 7月工業消費投資遜預期 人行「降息」 內房轉差 首7月投資降6.4% 今日 內房轉差 首7月投資降6.4% 青年失業率19.9% 連續4個月新高 今日 青年失業率19.9% 連續4個月新高 你可能感興趣 7月工業消費投資遜預期 人行「降息」 今日 01:00 7月工業消費投資遜預期 人行「降息」 內房轉差 首7月投資降6.4% 今日 01:00 內房轉差 首7月投資降6.4% 青年失業率19.9% 連續4個月新高 今日 01:00 青年失業率19.9% 連續4個月新高 疫情 經濟 銀行 銷售 金融 通脹 就業 地產 失業 上海