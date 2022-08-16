內地第3季添壓 宏觀政策需再發力

內地疫情再升溫，樓市脆弱亦會持續衝擊消費者信心，未來數月中國經濟動能料依然疲弱，三季度經濟前景添壓，宏觀政策需進一步發力。

疫情反覆樓市弱 衝擊消費信心

中海晟融經濟學家張一表示，7月經濟的亮點來自於新產

...