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內房轉差 首7月投資降6.4%

中國版 2022/08/16

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內地7月房地產數據全面轉差，房價按年跌幅創7年最大，地產投資按年跌幅今年最大。國家統計局指出，房地產市場目前整體處於築底階段。

據國家統計局公布，今年首7月，商品房銷售額7.58萬億元（人民幣，下同），

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