內房轉差 首7月投資降6.4% 中國版 2022/08/16 分享： 分享： 內地7月房地產數據全面轉差，房價按年跌幅創7年最大，地產投資按年跌幅今年最大。國家統計局指出，房地產市場目前整體處於築底階段。 據國家統計局公布，今年首7月，商品房銷售額7.58萬億元（人民幣，下同）， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 7月工業消費投資遜預期 人行「降息」 今日 7月工業消費投資遜預期 人行「降息」 內地第3季添壓 宏觀政策需再發力 今日 內地第3季添壓 宏觀政策需再發力 青年失業率19.9% 連續4個月新高 今日 青年失業率19.9% 連續4個月新高 你可能感興趣 7月工業消費投資遜預期 人行「降息」 今日 01:00 7月工業消費投資遜預期 人行「降息」 內地第3季添壓 宏觀政策需再發力 今日 01:00 內地第3季添壓 宏觀政策需再發力 青年失業率19.9% 連續4個月新高 今日 01:00 青年失業率19.9% 連續4個月新高 經濟 銷售 人民幣 地產 記者 商品 國家統計局