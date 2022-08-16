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青年失業率19.9% 連續4個月新高

中國版 2022/08/16

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內地7月城鎮調查失業率連續3個月回落，不過16至24歲青年失業率續升至19.9%，連續4個月創新高。

據國家統計局數據，1至7月份，全國城鎮新增就業783萬人。7月全國城鎮調查失業率為5.4%，比6月下

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