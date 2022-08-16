青年失業率19.9% 連續4個月新高 中國版 2022/08/16 分享： 分享： 內地7月城鎮調查失業率連續3個月回落，不過16至24歲青年失業率續升至19.9%，連續4個月創新高。 據國家統計局數據，1至7月份，全國城鎮新增就業783萬人。7月全國城鎮調查失業率為5.4%，比6月下 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 7月工業消費投資遜預期 人行「降息」 今日 7月工業消費投資遜預期 人行「降息」 內地第3季添壓 宏觀政策需再發力 今日 內地第3季添壓 宏觀政策需再發力 內房轉差 首7月投資降6.4% 今日 內房轉差 首7月投資降6.4% 你可能感興趣 7月工業消費投資遜預期 人行「降息」 今日 01:00 7月工業消費投資遜預期 人行「降息」 內地第3季添壓 宏觀政策需再發力 今日 01:00 內地第3季添壓 宏觀政策需再發力 內房轉差 首7月投資降6.4% 今日 01:00 內房轉差 首7月投資降6.4% 疫情 經濟 就業 失業 記者 失業率 人口 國家統計局 高水