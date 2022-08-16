疫情全國多點散發，加上房地產困境持續，中國7月工業、消費、投資數據全遜於預期。國家統計局指出，經濟還處恢復階段，市場需求不足的制約仍較大，保持經濟運行在合理區間仍面臨挑戰。

數據疲弱，人民銀行昨超預期「

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