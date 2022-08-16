7月工業消費投資遜預期 人行「降息」 下調MLF利率 統計局：需求不足制約仍大 中國版 2022/08/16 分享： 分享： 疫情全國多點散發，加上房地產困境持續，中國7月工業、消費、投資數據全遜於預期。國家統計局指出，經濟還處恢復階段，市場需求不足的制約仍較大，保持經濟運行在合理區間仍面臨挑戰。 數據疲弱，人民銀行昨超預期「 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 內地第3季添壓 宏觀政策需再發力 今日 內地第3季添壓 宏觀政策需再發力 內房轉差 首7月投資降6.4% 今日 內房轉差 首7月投資降6.4% 青年失業率19.9% 連續4個月新高 今日 青年失業率19.9% 連續4個月新高 你可能感興趣 內地第3季添壓 宏觀政策需再發力 今日 01:00 內地第3季添壓 宏觀政策需再發力 內房轉差 首7月投資降6.4% 今日 01:00 內房轉差 首7月投資降6.4% 青年失業率19.9% 連續4個月新高 今日 01:00 青年失業率19.9% 連續4個月新高 疫情 中國 銀行 金融 人民幣 外滙 壓力 就業 地產 記者