ELEMENTS圓方加推盛夏餐飲獎賞 中秋歎盡美食

最近唔少商場都加推優惠吸客，黛安聽聞，ELEMENTS圓方喺8月中都會加推第二輪「盛夏餐飲獎賞」，讓顧客相約親朋好友聚首一堂歎下環球美食，一齊共度中秋佳節。公關姊妹話，圓方將透過ELEMENTS手機應用程式，再度向會員及特選「圓方之友」派發總值$1,000 ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券，合共送出總值逾$1,000萬餐飲電子禮券。電子禮券適用於場內逾20間餐廳，由粵菜、東南亞美食、日式料理及新派西式佳餚都有。

此外，圓方亦為顧客精選咗多款月餅及優惠，例如即日起至8月31日，可以惠價$408選購人氣茶葉品牌Tea WG嘅茶香月餅2件裝及永恆明月茗茶禮盒，或以優惠價$458買茶香月餅4件裝禮盒；而十里湘薈嘅TGG經典系列月餅禮盒，一盒包含流心奶黃、京都宇治抹茶及蛋黃白蓮蓉3種口味，今年佢哋亦出咗時尚系列月餅禮盒，一盒有齊伯爵茶、流心奶黃及咖啡3種口味，即日起可以優惠價$268選購。場內仲有唔少商戶都推出各具特色月餅禮盒，大家趁住有優惠，可以去慢慢揀㗎。

本文轉載自《晴報》

▲ Tea WG茶香月餅