兆科眼科柳烈奎：發揮大灣區的聚集效應　期待形成生物科技「生態圈」

今年6月8日，兆科眼科有限公司（下稱「兆科眼科」）的新藥申請獲國家藥品監督管理局受理，迎來了新藥上市里程中重要的一步，具有顯著的市場及行業優勢。新藥的問世，有望幫助更多患者緩解相關眼科疾病的困擾。



兆科眼科成立於2017年，總部位於廣州南沙。短短數年間，依托自有生產廠房以及強大的研發能力，兆科眼科以「自主研發+海外引進」雙輪驅動模式不斷豐富產品綫。現時，兆科眼科已建立起由創新藥及仿製藥組成的候選藥物，涵蓋6種主要眼科適應症。



兆科眼科總裁兼首席科學官柳烈奎博士在接受南都記者專訪時透露，兆科眼科正向產品商業化目標推進，有多個產品即將走向市場。對於未來發展，他認為粵港澳大灣區會是一個很好的平台，有助推動粵港兩地科技聯合創新。

▲ 兆科眼科總裁兼首席科學官柳烈奎博士

公司總部落地南沙 自建廠房領跑同行



南都：請簡要分享一下兆科眼科的發展歷程？

柳烈奎：大約10年前，李氏大藥廠內部已開始思考如何開拓眼科市場。但當時公司裏眼科產品不夠豐富，不足以支撐這個想法落地。集團CEO李小羿博士對眼科市場熟悉，他認為這是一個很大的市場，很多項目在當時李氏大藥廠旗下已開始籌備，做一些研發的工作。直到2017年，我們在廣州南沙成立兆科眼科，作為李氏大藥廠的子公司。當時公司規模很小，大概十幾個人，大多是從集團轉過來的。



我們花了3年時間，在南沙建起生產廠房。在赴港上市前，我們成功進行了兩輪融資，共籌集到約2億美金，對公司的發展有很大的幫助。2021年4月29日，兆科眼科在香港交易所上市，成為公司發展的重要里程碑。



南都：兆科眼科將總部設在南沙的原因有哪些？

柳烈奎：南沙有地方讓我們建立生產廠房，這是原因之一。眼科藥物生產需要嚴格的條件，現時我們已建立起3條生產線，生產設施佔地約7,600平方米，涵蓋生產、配藥、灌裝、包裝及質量核證等流程。要知道很多眼科公司沒有自己的生產廠房，這一點我們走在了前面。還有一個原因是南沙的地理位置，這裏離香港不遠，兩個小時就能到香港，可以每天來回，方便交流。



香港是國際金融中心，面向世界，內地有龐大的市場、豐厚的土地和人才資源，選擇在南沙落戶，能讓我們同時佔據到兩地的優勢。現在，南沙成為粵港澳大灣區的中心點，這更加證明我們的選擇是正確的。

▲ 兆科眼科內部生產環境和生產設備。

南都：兆科獲得資金的主要方式是融資？

柳烈奎：是的。現時來說公司的資金相對充裕，能維持公司兩到3年的運作。選擇在香港上市有一個重要原因，現時我們公司仍在研發蓄力階段，未有產品進入市場，所以暫時沒有營收，而港股18A板塊允許未有收入、未有利潤的生物科技公司上市，這對我們這種正在做研發的公司很友好，投資者對我們有興趣，看好我們的產品和未來，有信心，就會支持我們。另一方面，我們另一個資金來源，是授權費。我們可以將自主研發的創新藥授權海外，擴大市場。現時我們有超過半數的創新藥可授權至其他國家。



一款新藥從研發到上市需要很長時間，現時我們已有藥物走到了最後的審批階段，希望可以盡快問世，帶來銷售收入。



重金投入新藥研發 向產品商業化目標推進



南都：研發上，兆科眼科做了哪些投入？目前有哪些成果？

柳烈奎：兆科眼科對於研發是非常重視的，自主研發藥物的周期很長，通常是10到15年，需要持續投入，去年我們在研發上投入了2.2億元人民幣。



研發方面，我們成果頗豐。兆科眼科已建立起由創新藥及仿製藥組成的候選藥物，涵蓋影響眼前節及眼後節的6種主要眼科適應症。創新藥方面，我們已建立由14種創新藥物組成的創新藥物管綫，其中9種若獲批則有潜力成中國市場領先產品。



此外，兆科眼科有很強的業務發展團隊，能第一時間在國內外發現最有創新性的藥物，並將它引入公司，豐富我們的產品綫。通常，我們會選擇正在進行臨床試驗、有證據證明它有效安全的創新藥，引進後由兆科眼科在内地進行下一步開發。

▲ 兆科眼科內部的CMC實驗室。

南都：兆科引進了哪些創新藥？開發進度如何？

柳烈奎：我們還有兩隻很重要的藥物，都是引進的創新藥。第一個關注青少年近視進展的藥物，許可伙伴為美國Nevakar Inc.的全資附屬公司Vyluma Inc.。現時，我們已經開展了兩個3期臨床試驗，去驗證它的療效和安全性。兆科眼科希望成為首批在內地商業化近視藥物的公司。



第二個藥則與老花眼有關。現時內地有約4億人有老花眼，這是一個很大的市場。2022年5月11日，兆科眼科宣佈與Visus Therapeutics，Inc.達成獨家授權合約，將於大中華區、南韓及指定東南亞地區，開發及商業化兩款老花眼創新藥物。



這幾種藥物都到了後期臨床開發的階段，預計市場規模巨大，這將會成為兆科眼科邁向產品商業化的第一步。



兩地科技聯合創新更緊密 望更多人才來到南沙



南都：近日，國務院印發《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（下稱《方案》）。《方案》提出要圍繞強化粵港澳科技聯合創新。兆科眼科在這方面是否已有實踐？

柳烈奎：是的。做科研，永遠是合作比自己單打獨鬥更容易成功。香港很多科研實力強勁的高校，我們和他們在科研方面一直有合作，大多是一些臨床前的、具備轉化性的項目。我們共同做些小試驗，希望能（有成果）上臨床。



南都：《方案》發布後，你對粵港澳大灣區，尤其是創科產業融合發展有哪些期待？

柳烈奎：對生物科技公司來說，我會期待創造一個生物科技的生態圈，聚集生物科技領域不同板塊的公司，增強彼此之間的合作。如果我想要生產，我就可以找到人幫我生產，如果我想做臨床，或者做藥物合成，相關企業都在這裡，開車1小時就到，很方便。這對所有生物科技公司都能起到賦能作用。創業者就會更有信心，成功機會也會更大。



我也期待能有更多香港人才來到內地，作為企業，我們很希望有更多新血加入。《方案》很支持香港青年來南沙就業，我覺得這個很好，香港青少年如果可以親身體驗一下，知道在這裏工作是甚麼感覺，就有一個更加正確的對內地的了解。因為，我在這裏住了十幾年，我很清楚內地的情况，但是我回去香港跟朋友聊，他們對內地的了解很不一樣，因為他們是從新聞上了解內地，而我有真實的生活體驗。我很希望能有機會讓他們親身體驗內地生活。



南方都市報、N視頻

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撰文：南都、N視頻記者 夏嘉雯 實習生 周曉丹

視頻：南都、N視頻記者 王熠 劉寶洋 劉嘉琳

圖片：南都、N視頻記者 鍾锐钧 部分由受訪者提供

海報：南都、N視頻記者 鄒思曼

包裝：南都、N視頻記者 曾俊豪 邵嘉慧



編輯：香港經濟日報專輯組