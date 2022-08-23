致力推動ESG及可持續高質量發展　獲市場廣泛認同

▲ - 中銀香港與香港科技創新聯盟攜手創立「中銀香港科技創新獎」，為推動香港發展成國際創科中心作出貢獻。

中國銀行（香港）（下稱「中銀香港」）根植香港、服務香港，貫徹「融通世界、造福社會」的使命，致力實踐ESG理念，並榮獲多個ESG相關國際獎項。



ESG表現卓越 備受市場嘉許



中銀香港致力承擔企業社會責任，踐行普惠金融、民生金融等，服務廣大市民及企業，並積極推動慈善公益，構建和諧社會，榮膺2022年度《亞洲貨幣》「香港最佳企業社會責任銀行」。



中銀香港繼去年獲國際評級機構MSCI ESG研究評為最高的AAA級後，該行近日又獲英國《金融時報》及日本《日經亞洲》周刊聯同研究機構Statista聯合頒授「2022亞太區氣候領袖」（Asia-Pacific Climate Leaders 2022），表揚該行為亞太區核心溫室氣體排放密度降幅最大的企業之一，是香港唯一獲此殊榮的銀行。

完善的可持續發展管治及規劃



中銀香港在ESG方面表現卓越，有賴其三層可持續發展管治架構，董事會層面的可持續發展委員會持續帶領該行提升可持續發展表現。該行更制定了《2021年至2025年可持續發展規劃》，為可持續發展工作規劃全面、系統的藍圖。中銀香港密切監察氣候相關的風險與機會，2021年已經成為TCFD支持機構，並就TCFD建議框架逐步提升披露水平。該行更被納入成為「恒指低碳指數」、「恒指ESG增強指數」及「恒指ESG增強精選指數」三個新ESG相關指數的成份股，年內並成為新的「恒生氣候變化1.5°C目標指數」成份股。

實踐綠色高效營運 推動區內企業低碳轉型



隨着全球對氣候變化及碳中和的關注，近日中銀香港聯同標普道瓊斯指數推出首個大灣區氣候轉型指數「標普中銀香港中國香港大灣區淨零2050氣候轉型指數」，以推動大灣區企業實現多項氣候轉型為目標，鼓勵區內上市企業向低碳經濟轉型。中銀香港更與廣州碳排放權交易中心簽署戰略合作協議，進一步深化內地與香港碳金融市場互聯互通。



中銀香港在助力香港2050年前實現「碳中和」目標方面不遺餘力，積極落實多項大廈設施優化和綠色改造，其中，中銀大廈成功獲得由香港綠色建築議會頒發的「綠建環評（BEAM Plus）」既有建築2.0版鉑金級認證，對中銀香港綠色建築的充分認可。該行更一直致力減少業務營運對環境的影響，訂立五大綠色營運目標，涵蓋能源、碳排放、用水量、紙張消耗及廢棄物，積極落實綠色銀行理念。與2019年比較，該行2021年的低碳高效營運取得良好成效，溫室氣體排放總量下降30%；能源消耗總量下降15.6%；總購紙量下降24%。中銀香港獲得由環境運動委員會聯同環境保護署及9個機構聯合頒發的「香港環境卓越大獎（服務及貿易業界別）」— 金獎，是銀行界別唯一的獲獎機構，嘉許該行積極實踐環境管理及相關措施等對環保作出的卓越貢獻。

▲ 中銀香港與業界攜手合作推動環保，除了全力支持香港環境局「碳中和夥伴計劃」外，自2015年持續贊助「中銀香港企業環保領先大獎」，與業界攜手向碳中和目標邁進。

持續推動綠色金融創新 探索碳市場發展機遇



中銀香港今年6月加入「綠色商業銀行聯盟」成為基石成員，承諾聯手推動香港、區域以至國際的綠色及可持續金融發展，並加入成為港交所成立的「香港國際碳市場委員會」首批成員，共同探索區域碳市場的發展機遇。



該行近年致力推動綠色金融發展，去年已開始推出多項全港首創綠色產品，包括完成首筆綠色回購交易、天然氣行業內首個綠色轉型貸款框架的制訂及認證、協助客戶發行綠色藍色雙認証債券、「評定易」綠色貸款支持中小企業轉型、綠色按揭計劃、綠色私人貸款、個人綠色定期存款計劃、人民幣類別ESG多元資產零售基金，以及全港首個獲獨立第三方專業認證的綠色保險計劃等。綠色金融產品規模持續增長，2021年底的綠色貸款及可持續發展表現掛鈎貸款餘額較2020年底增長3.1倍；ESG相關債券承銷增長約1.7倍；全年的綠色存款增長3.5倍；累計ESG基金銷售增長20倍。

▲ 中銀香港持續推動綠色金融創新，推出全港首個綠色按揭計劃。

該行持續推動綠色金融創新，近日成功完成首筆綠色回購交易，將非綠色美元債券抵押予交易對手，再把獲得的港元資金掛鈎到本行的綠色貸款，用作支持可持續發展建築項目。今年5月，該行推出全港首創的綠色私人貸款，為購置電動車的客戶提供特惠貸款，鼓勵準車主實踐綠色運輸的理念，推動車輛零碳排放。擔任綠色金融顧問，成功制訂綠色轉型貿易融資框架，並完成全球天然氣行業首筆綠色轉型貿易融資提款。



此外，中銀香港已連續17年保持港澳地區銀團貸款市場安排行的首位，並致力協助客戶訂立可持續發展目標，推動低碳轉型，近期成功為全球最大的農化公司—中國中化控股旗下先正達香港安排一筆45億美元的3年期可持續發展表現掛鈎銀團貸款，為亞太區內最大規模的同類型貸款。

▲ 中銀香港與九巴簽署了一筆港幣5億元5年期綠色貸款，貸款用於可持續發展相關的項目，當中包括購置最新型號環保巴士和電動巴士，以及太陽能板等環保裝置，有助減少在營運所產生的碳排放。

積極支持參與 慶祝香港回歸祖國25周年系列活動



中銀香港以不同形式推動社區穩健發展，作為慶祝香港回歸祖國25周年系列活動，今年中銀香港為成為香港故宮的戰略合作夥伴，弘揚中華優秀傳統文化，推出惠及不同群體的文化藝術活動，包括贊助舉辦 《敦煌與故宮對話：飛越文化二千年》音樂會暨文化講座等一系列惠及不同群體的文化藝術活動，並向弱勢社群送贈33,000張香港故宮標準及特別展覽門票，有關門票將透過非政府組織合作夥伴贈予基層社群，讓社會不同階層均有機會到訪該博物館。

▲ 中銀香港捐贈首批香港故宮門票予兩間公益金會員機構，讓基層家庭學童免費參觀香港故宮。

中銀香港一直積極擁抱新技術、新理念，以科技驅動業務變革，透過普惠金融、民生金融、跨境金融、科技金融等，服務廣大市民及企業。該行與香港科技創新聯盟攜手創立「中銀香港科技創新獎」，獎項分為人工智能及機器人、生命健康、新材料新能源、 先進製造、金融科技五大領域，鼓勵創科業界，特別是年輕一代，積極將科研成果推上更高台階，為推動香港發展成國際創科中心作出貢獻。



中銀香港贊助舉辦「慶回歸祝福送萬家」活動，於回歸日前後透過三家機構在全港18區向本港基層家庭派發愛心福袋，讓受到疫情影響生計的基層人士感受到社會的關懷，協助緩解生活困難，與眾同樂，共慶回歸。

▲ 中銀香港義工隊與基層市民分享回歸25周年的喜悅，派發以節日乾貨食品為主的愛心福袋，緩減基層市民的生活負擔。

同心抗疫 不遺餘力



自疫情爆發至今，中銀香港率先支持抗疫工作，為首間提供抗疫捐贈的銀行，本地防疫抗疫捐贈累計超過2,600萬港元，與基層市民同心抗疫。



自第五波疫情發生以來，中銀香港進一步加大支持力度，推出六項金融服務支持措施，為本地中小企提供港幣500億元的信貸支持，進一步紓緩中小企在疫情下的資金週轉壓力。同時協助個人客戶，就其物業按揭貸款申請延期還本，繼續支持香港按證保險有限公司「百分百擔保個人特惠貸款」計劃。



此外，中銀香港與香港公益金、東華三院、保良局等多家慈善機構合作，適時向弱勢社群及低收入家庭捐贈防疫抗疫物資，部分防疫物資更採購自受疫情嚴重影響之社會企業。該行支持惜食堂與東華三院膳東軒的食物支援項目，透過流動車與上門外送服務，於疫情期間持續為基層人士提供熱食服務。

▲ 中銀香港與香港公益金、東華三院、保良局等多家慈善機構合作，向弱勢社群及低收入家庭捐贈防疫抗疫物資。

中銀香港更特意透過公益金為清潔工人提供貼心「抗疫包」，感謝他們在抗疫中擔當重要角色。捐贈港幣500萬元支持義工關愛基金，支援前綫義工投身各區抗疫工作，向前綫義工發放染疫援助金及撫恤金。中銀集團人壽保險更為全港過千間老人及殘疾院舍的逾4萬名員工，提供免費人壽保險。



積極承擔社會責任 構建更美好未來



中銀香港擁有全港最龐大的銀行網絡，致力實踐普惠金融，照顧長者客戶、弱勢社群及中小企的需要。該行視員工為寶貴的財富，用心創造和諧、多元及友善的工作環境，吸引及培育優秀人才，讓員工盡展所長。此外，該行倡導「人人做義工」理念，2006年成立中銀香港義工隊，參與多元化社區服務，目前義工人數逾8,200人，全年將組織超過100項義工活動，服務時數超過17,000小時。中銀香港聚焦本地社會需要，相應制定了慈善政策與策略，投放資源重點關注扶貧助弱與青少年發展範疇。2021年，該行與超過70家慈善機構及社區夥伴合作，進行76個慈善公益項目，涵蓋扶貧助弱、青少年發展、環保減碳與文體藝術等多個領域，逾300萬人次受惠。



2022年是中國銀行110周年華誕及在港服務105周年，中銀香港將繼續踐行「卓越服務、穩健創造、開放包容、協同共贏」的中銀價值，着力推動綠色金融發展及普及金融，積極協助客戶低碳轉型，並擔當社會責任，與各界攜手構建和諧美好社會，為實現長期均衡的可持續發展作出應有的貢獻。



欲深入了解中銀香港的可持續發展理念、措施及表現，可參考該行的可持續發展報告及視頻：



中銀香港《2021年可持續發展報告》



2021年可持續發展表現視頻



（特約）