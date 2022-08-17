city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品 副刊版 2022/08/17 分享： 分享： 中秋節將至，city'super由即日至9月10日於各分店及網上商店舉辦「中秋節2022」，有多款新派月餅，以及一系列中秋美食，包括海味及水果禮盒等，定能為摯愛親友帶來溫馨的團圓佳節。 在多款新派月餅中 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 2022美食博覽 繼續旺場 2022/08/13 2022美食博覽 繼續旺場 ifc商場紙藝熱帶雨林布置 消費券獎賞可享高達$5,200購物禮券 2022/08/13 ifc商場紙藝熱帶雨林布置 消費券獎賞可享高達$5,200購物禮券 音樂 X 說故事 視覺藝術訴說古典音樂趣聞 2022/08/12 音樂 X 說故事 視覺藝術訴說古典音樂趣聞 中環街市 購物餐飲一站式餐廳Chef's Cuts 2022/08/10 中環街市 購物餐飲一站式餐廳Chef's Cuts Verm City攀石之旅 推憤怒鳥限定主題 2022/08/08 Verm City攀石之旅 推憤怒鳥限定主題 日本 品牌 台灣 美食 澳洲 食品 菜式 魚 馬來西亞 東南亞