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city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品

副刊版 2022/08/17

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中秋節將至，city'super由即日至9月10日於各分店及網上商店舉辦「中秋節2022」，有多款新派月餅，以及一系列中秋美食，包括海味及水果禮盒等，定能為摯愛親友帶來溫馨的團圓佳節。

在多款新派月餅中

...

欄名 : 新鮮熱辣

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