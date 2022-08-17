city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品

中秋節將至，city'super由即日至9月10日於各分店及網上商店舉辦「中秋節2022」，有多款新派月餅，以及一系列中秋美食，包括海味及水果禮盒等，定能為摯愛親友帶來溫馨的團圓佳節。

在多款新派月餅中

...