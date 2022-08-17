我發現香港的性教育，沒有教女生Vaginal Health（陰道健康）的概念，很多女性都只靠市場提供的宣傳資料，去學習陰部清潔和護理；但市場資訊背後，都有連串商業利益計算，最終目的是誘導女性購買產品。陰道健康，女性要懂，那才不致浪費金錢做些以為對自己身體好其實不然的事。上篇講到陰道pH3.8至4.2，是弱酸性的生態環境，故自身已設防護屏，那應如何清潔和護理呢？

一、正常情況下，根本毋須用女性私密清潔液，這些用品含SLS、SLES或MIT，易刺激皮膚；即使沒有以上成分，也總會有防腐劑。

二、坊間售賣的肥皂或沐浴露，是偏鹼性的，會破壞陰道的弱酸性，若使用泡沫沐浴露，陰部易有痕癢情況。

三、每天用清溫水洗淨外陰部即可，不要過度清潔，更毋須刻意內灌沖洗陰道。有些女性害怕陰道受感染，一天洗幾次，結果把內裏的好菌都洗掉，破壞弱酸性環境，更易增加感染風險。

四、盡量穿着有機純棉內褲，因透氣、少化學物質；內褲必須每天更換，沐浴後必須印乾私處才穿內褲，因壞菌易在不透氣及潮濕環境滋生。

五、女性經血是鹼性，經血亦是陰道壞菌的營養品，故經期易細菌感染；若期間有性行為，男性精液是pH7.5至8.5帶弱鹼性，陰道的弱酸性就像被雙重破壞，女性受細菌感染機會更高。因此，月經期間，可用含pH3.8至4.3的女性私密清潔液、服食維他命C及鋅提升免疫力，並盡量避免性行為。

六、女性小便後正確的清潔方式，不是用衞生紙由後方向前擦拭（那會把肛門的大腸桿菌帶到尿道和陰道），亦不是由前向後拭，而是用微力直接把衞生紙攤平放在尿道和陰道口印到乾爽為止，不用擦拭。

七、想處理或預防念珠菌，服食益生菌最好，它能助長陰道好菌生長；西藥如Fluconazole有抑制壞黴菌效用，但不少個案報告指出停服後有復發現象。