膝痛好發於青中年及銀髮族，原因多為運動創傷、勞損及退化問題。除西醫骨科治理外，近年亦趨增以針灸治理膝痛。針灸可算是快捷有效方法紓緩疼痛，但要減低膝患復發，還是要從根本改善膝肌力及使用關節習慣，減少軟骨負荷勞損，才是治理的不二法門。

髕骨在膝活動功能中舉足輕重，除保護外亦提高動作效能。髕骨連接股四頭肌及髕肌腱，作用是延長四頭肌的作用點，使在槓桿原理下更為省力，但亦產生問題如增加髕骨壓向股脛關節前方的壓力（Patellofemoral Joint Reaction Force, PFJRF）。若膝部過度或不正確運動，可引致PFJRF大增，致髕軟骨耗損發炎，最終可以膝關節腫痛或甚至勞損退化。

當膝部紅腫急性炎症略作緩解後，應盡早作臀部及大腿鍛練，這有助減低肌肉流失及促進膝功能恢復。而當作膝練力時，應注意踢沙包的正確方法：在足踝處繫上沙包後，不應同時遞高腿及踢直膝部，而是應先伸直膝部，然後才將腳提高。這可避免屈膝並用力，使髕骨負荷太過，加劇PFJRF壓力。而若想進一步作深蹲運動，亦應避免動作過分坐低，膝部前緣向前超越足趾，有機會使膝部負荷再受傷。

若進步至功能鍛練，亦應先從步行開始，逐漸增加距離，才作上落樓梯或健身單車，最後才嘗試跑步運動。從以上次序而言，步行時的PFJRF相比其他較低，樓梯及健身單車為步行的2至3倍，跑步則為步行的4至5倍壓力。膝康復原則先易後難，髕骨壓力愈大愈容易運動後痛增，正確方法是按難度循序漸進，並量化運動，切不可一步到位任意跑跳。

此外，若有足踝扭傷、足弓過高過低或腰臀舊患，亦應適時檢查，當舊患影響膝部功能時，亦應加以一併治理。筋骨肌肉痛症不應只作局部止痛處理，康復過程中作合適運動，往往事半功倍，亦能大大減低復發機會。