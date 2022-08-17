靈活吸科企上市 鞏固金融優勢

國家主席習近平在香港回歸25周年的訪問行程中，明確表達了對香港的期許：在國家未來的發展中，香港會扮演國際科技中心和國際金融中心的角色。實現科技自主創新是國家的明確策略目標，尤其當前的地緣政治緊張局勢並沒有緩和迹象，美國總統拜登早前更簽署了《芯片與科學法案》（CHIPS and Science Act），顯示美國銳意加強對自身科技產業的支持和擴大其競爭力。

中國內地在軟件即服務（SaaS）、人工智能、移動產業、雲端運算、機械人技術和量子運算方面近年取得顯著成功，印證了由上而下的行事與決策，結合自下而上的創造力，成效卓著；香港在生物科技、無人機技術和數碼健康科技等領域的成績，亦同樣令人鼓舞，而且仍有龐大的增長空間。

借鑑納市審批標準 免失良機

盡管如此，香港亦需加強資本市場機制和改變思維方式，才能擴大科創產業發展空間。

科技企業正帶動全球創新，並在世界各國的經濟發展中發揮重要作用，例如SaaS這個主導了B2B企業軟件市場的領域，就吸引了大量優質企業參與其中。今年美國企業軟件的市場規模預期將達到1,135億美元，是目前內地的10倍以上，外界亦估計，SaaS在內地市場未來亦將迅速發展。

與傳統行業不同，科技企業需要大量投資於研發，以推動公司增長；再者，即使許多企業已開始產生收入，但仍處於「未盈利」（pre-profit）階段，這亦阻礙了他們繼續取得發展所需資金。

惟企業要在香港股票市場主板上市，規定3年累計盈利不少於8,000萬港元，而市值需達到5億港元，令不少科技公司望而卻步。要準確地反映市場上科技公司的質和量，香港或需要建立另一套上市資格審批標準，其中一個參考是納斯達克目前的做法，該市場使用「收入倍數」（revenue multiples），即企業營業收入對其整體價值的計算，而非以盈利能力衡量企業的上市資格。

若香港再不採取主動，就會錯失良機。根據我們的研究數據，現時有多於500家來自不同註冊地的「深技術」（deep tech）科創公司在美國或內地上市，市值合共超過16.8萬億港元，這相等於截至今年6月30日香港股票市場總值的43%。

盡管千禧年科網股爆破令許多投資者更審慎，但現時科創公司的興起與科網股年代的追捧熱潮有根本性分別，故香港不宜故步自封。

香港資本市場採取靈活手段迎合新型企業，其實也有迹可尋，例如2018年香港交易所就在上市規則中增加了專屬章節，以容許「尚未有收入」（pre-revenue）的生物科技公司上市。我們理應以類似的態度看待SaaS及其他高科技公司，它們既是內地數碼經濟的引擎，亦擁有堅實而卓越的技術，市場定位清晰，而增長前景亦有實質需求支持。

值得高興的是，當局已在加緊研究措施，以便利尚未有盈利的大型高科技公司上市集資，配合其他積極行動，將有助鞏固香港作為世界領先的新股集資中心之地位。

要實現國家主席習近平為香港訂下的目標，也需要思維上的轉變：要努力不懈去嘗試，累積經驗，全方位擁抱創新，以及敢於承擔相應的風險。香港向來是容許創新意念相互競爭、驗證，並讓優秀企業得以透過資本市場拓闊發展機會的地方。

助科企集資 利港科創產業發展

要為這些顛覆性科技公司（disruptive technology companies）增加上市動力，我認為香港需要檢視現行以監管機構評審為本的審批模式（merit-based approach），而更多地趨向披露為本的模式（disclosure-based approach）。前者是根據既有認知和判斷，但顛覆性科技公司的特殊性，正正需要以創新的方式看待，不然只會把不少優質企業拒諸門外。

吸納科創企業來港，除了會對本地股票市場有利，亦將豐富香港的科創產業生態；放寬創科公司上市的制度，亦可以讓創投基金和私募基金等主要投資者更快地把資金回籠，縮短投資周期，加快將獲取的回報再投放到不同項目，增加整個市場的資金流轉。

當香港形成了一個更有利科創企業的融資環境，自然會吸引這些公司來港或在粵港澳大灣區設立辦事處，進行科研活動，這將有助創造就業，帶來雙贏的機會。

香港需要作出正確決策，坐言起行，重新確立新股融資中心和國際金融中心的領導地位，以免錯失引入科創企業上市所帶來的機會。