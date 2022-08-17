李家超落場 對戰港隊乒球一哥

特首李家超昨到訪香港體育學院，與一眾運動員傾談，更落場與港隊乒乓球一哥黃鎮廷對打，雙方都搓到10板。

今次參觀算是李家超10月施政報告的諮詢活動，因此，強化體育發展，肯定是報告重點之一。

大讚李慧詩 贏在

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