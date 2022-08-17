  • 29°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 02:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李家超落場 對戰港隊乒球一哥

政治版 2022/08/17

分享：

分享：

特首李家超昨到訪香港體育學院，與一眾運動員傾談，更落場與港隊乒乓球一哥黃鎮廷對打，雙方都搓到10板。

今次參觀算是李家超10月施政報告的諮詢活動，因此，強化體育發展，肯定是報告重點之一。

大讚李慧詩 贏在

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

最新專欄文章 更多

劉國勳快測陽性 第14名議員中招
2022/08/16
劉國勳快測陽性 第14名議員中招
民建聯與政務司政助 探訪劏房戶
2022/08/15
民建聯與政務司政助 探訪劏房戶
李家超委任13太平紳士 林鄭上榜
2022/08/13
李家超委任13太平紳士 林鄭上榜
田北辰：自由黨無田北俊 僅普通生意人
2022/08/12
田北辰：自由黨無田北俊 僅普通生意人
車位被指有僭建 何永賢：年初已拆
2022/08/11
車位被指有僭建 何永賢：年初已拆
政治 李家超 施政報告 運動員 比賽 跑步 游泳 網球 補選 羽毛球

上一篇文章

上年度51公僕免職 當局速處理不當行為
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？