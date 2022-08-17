李家超落場 對戰港隊乒球一哥 政治版 2022/08/17 分享： 分享： 特首李家超昨到訪香港體育學院，與一眾運動員傾談，更落場與港隊乒乓球一哥黃鎮廷對打，雙方都搓到10板。 今次參觀算是李家超10月施政報告的諮詢活動，因此，強化體育發展，肯定是報告重點之一。 大讚李慧詩 贏在 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 劉國勳快測陽性 第14名議員中招 2022/08/16 劉國勳快測陽性 第14名議員中招 民建聯與政務司政助 探訪劏房戶 2022/08/15 民建聯與政務司政助 探訪劏房戶 李家超委任13太平紳士 林鄭上榜 2022/08/13 李家超委任13太平紳士 林鄭上榜 田北辰：自由黨無田北俊 僅普通生意人 2022/08/12 田北辰：自由黨無田北俊 僅普通生意人 車位被指有僭建 何永賢：年初已拆 2022/08/11 車位被指有僭建 何永賢：年初已拆 政治 李家超 施政報告 運動員 比賽 跑步 游泳 網球 補選 羽毛球