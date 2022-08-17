本周一公布的7月消費投資工業等數據全面差過市場預期，凸顯中國三季度經濟面臨壓力。國務院總理李克強昨天（16日）在深圳主持召開內地六個經濟大省（廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川）政府主要負責人經濟形勢

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