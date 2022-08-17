李克強促6經濟大省 發力穩增長 合理加大宏觀政策力度 穩就業穩物價 中國版 2022/08/17 分享： 分享： 本周一公布的7月消費投資工業等數據全面差過市場預期，凸顯中國三季度經濟面臨壓力。國務院總理李克強昨天（16日）在深圳主持召開內地六個經濟大省（廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川）政府主要負責人經濟形勢 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 總理深圳考察 勉勵創投企業拓市場 今日 總理深圳考察 勉勵創投企業拓市場 發改委：投資撑經濟 加快重大項目開工 今日 發改委：投資撑經濟 加快重大項目開工 電力負荷激增 川蘇浙企業限電限產 今日 電力負荷激增 川蘇浙企業限電限產 你可能感興趣 總理深圳考察 勉勵創投企業拓市場 今日 01:00 總理深圳考察 勉勵創投企業拓市場 發改委：投資撑經濟 加快重大項目開工 今日 01:00 發改委：投資撑經濟 加快重大項目開工 電力負荷激增 川蘇浙企業限電限產 今日 01:00 電力負荷激增 川蘇浙企業限電限產 李克強 經濟 中國 深圳