電力負荷激增 川蘇浙企業限電限產 中國版 2022/08/17 分享： 分享： 內地多地持續高溫，電力負荷激增。四川、江蘇、浙江、安徽等省相繼相繼採取限電措施。 其中，四川要求周一（15日）起至周六（20日）所有工業企業停產6天，包括富士康成都廠、寧德時代四川電池工廠等均已經停產。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 李克強促6經濟大省 發力穩增長 今日 李克強促6經濟大省 發力穩增長 總理深圳考察 勉勵創投企業拓市場 今日 總理深圳考察 勉勵創投企業拓市場 發改委：投資撑經濟 加快重大項目開工 今日 發改委：投資撑經濟 加快重大項目開工 你可能感興趣 李克強促6經濟大省 發力穩增長 今日 01:00 李克強促6經濟大省 發力穩增長 總理深圳考察 勉勵創投企業拓市場 今日 01:00 總理深圳考察 勉勵創投企業拓市場 發改委：投資撑經濟 加快重大項目開工 今日 01:00 發改委：投資撑經濟 加快重大項目開工 中電 天氣 中國發改委 南京熊貓（00553） 金智科技（深：002090） 中來股份（深：300393） 國電南自（滬：600268）