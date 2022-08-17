  • 29°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 02:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

電力負荷激增 川蘇浙企業限電限產

中國版 2022/08/17

分享：

分享：

內地多地持續高溫，電力負荷激增。四川、江蘇、浙江、安徽等省相繼相繼採取限電措施。

其中，四川要求周一（15日）起至周六（20日）所有工業企業停產6天，包括富士康成都廠、寧德時代四川電池工廠等均已經停產。

...

相關文章

李克強促6經濟大省 發力穩增長
今日
李克強促6經濟大省 發力穩增長
總理深圳考察 勉勵創投企業拓市場
今日
總理深圳考察 勉勵創投企業拓市場
發改委：投資撑經濟 加快重大項目開工
今日
發改委：投資撑經濟 加快重大項目開工

你可能感興趣

李克強促6經濟大省 發力穩增長
今日 01:00
李克強促6經濟大省 發力穩增長
總理深圳考察 勉勵創投企業拓市場
今日 01:00
總理深圳考察 勉勵創投企業拓市場
發改委：投資撑經濟 加快重大項目開工
今日 01:00
發改委：投資撑經濟 加快重大項目開工
中電 天氣 中國發改委 南京熊貓（00553） 金智科技（深：002090） 中來股份（深：300393） 國電南自（滬：600268）

上一篇文章

發改委：投資撑經濟 加快重大項目開工

下一篇文章

京制裁台獨頑固分子 禁入大陸港澳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？