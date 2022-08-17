Spotify吸重新訂閱 最多免月費3個月 行政人員版 2022/08/17 分享： 分享： 串流音樂平台Spotify近日推出一系列新訂閱優惠，Spotify Premium新個人和學生用戶可享3個月免月費優惠，Spotify Duo和家庭版新用戶則獲得1個月免月費優惠。 Spotify指，相 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 網站植入程式碼 Meta疑追蹤用戶 今日 網站植入程式碼 Meta疑追蹤用戶 Google Pixel Watch 外媒料24小時續航 2022/08/16 Google Pixel Watch 外媒料24小時續航 55%金融機構 去年曾遭勒索攻擊 2022/08/16 55%金融機構 去年曾遭勒索攻擊 數據質量不良 每周需花2天解決 2022/08/15 數據質量不良 每周需花2天解決 滙報產品漏洞 微軟1年派逾億賞金 2022/08/15 滙報產品漏洞 微軟1年派逾億賞金 音樂 串流 Spotify 美元