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Spotify吸重新訂閱 最多免月費3個月

行政人員版 2022/08/17

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串流音樂平台Spotify近日推出一系列新訂閱優惠，Spotify Premium新個人和學生用戶可享3個月免月費優惠，Spotify Duo和家庭版新用戶則獲得1個月免月費優惠。

Spotify指，相

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