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網站植入程式碼 Meta疑追蹤用戶

行政人員版 2022/08/17

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有研究人員揭露，Meta透過在第三方網站植入程式碼，將用戶帶到由Meta控制的「應用程式內瀏覽器」中的網頁。

應用程式開發工具Fastlane創辦人Felix Krause指，Meta一直在iOS裝置上

...

欄名 : 科技新知

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