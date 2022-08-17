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海港城emoji®夏日之旅 經典遊戲+打卡位+工作坊

行政人員版 04:00 2022/08/17

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近年表情符號（emoji）已成為世界通用「語言」，黛安聽聞，最近海港城特別同羚邦集團代理品牌emoji®Brand聯乘舉行夏日派對，即日起至10月4日，各款emoji會「實體化」，神還原喺商場嘅唔同角落！

今次活動內容好豐富，包括經典攤位遊戲、乒乓球桌及巨型海景立體相框等打卡位，仲有立體蛋糕摺紙工作坊及期間限定店等。要展開emoji®夏日之旅，大家可先以$20換購emoji®Summer遊戲卡；或參與海港城REWARDING EVERY DAY活動，並消費滿$3,000，再以$10換購。遊戲卡可用嚟參加2款經典攤位遊戲，贏取限定便利貼及貼紙等，再到4個打卡位收集emoji®Brand滾輪印章；成功挑戰2款遊戲及集齊印章嘅參加者，更可獲「雙面表情包」。

今次夏日派對仲會伸延至海港城港威商場2階嘅海景長廊，喺落地玻璃前設置咗2組emoji®Summer巨型海景立體相框，大家可走入相框內盡情打卡影返輯靚相。另外，本周四（18日）起至10月4日推廣期內，顧客凡參與海港城REWARDING EVERY DAY活動並消費滿$5,000或以上，即有機會以$300優先換購emoji®Summer終極別注版麻雀套裝；如消費滿$15,000或以上，則可以$150換購，每人限換1套，換完即止。

本文轉載自《晴報

別注版麻雀套裝

憑emoji®Summer遊戲卡展開夏日之旅，完成任務贏取限定禮品。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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