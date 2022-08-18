業主不平賣 樓價難大跌

過去數年，本港樓市經歷幾次非常嚴峻的考驗，包括中美貿易戰、社會運動及近兩年多以來的世紀新冠疫情，每一事件都足以令樓價大跌，惟過去四年多以來，樓價只是反覆調整，未見真正跌浪。

相信以目前的疫情狀況及未來有

...