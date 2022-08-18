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業主不平賣 樓價難大跌

地產版 2022/08/18

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過去數年，本港樓市經歷幾次非常嚴峻的考驗，包括中美貿易戰、社會運動及近兩年多以來的世紀新冠疫情，每一事件都足以令樓價大跌，惟過去四年多以來，樓價只是反覆調整，未見真正跌浪。

相信以目前的疫情狀況及未來有

...

撰文 : 廖偉強 利嘉閣地產總裁

欄名 : 大行觀點

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