業主不平賣 樓價難大跌 地產版 2022/08/18 分享： 分享： 過去數年，本港樓市經歷幾次非常嚴峻的考驗，包括中美貿易戰、社會運動及近兩年多以來的世紀新冠疫情，每一事件都足以令樓價大跌，惟過去四年多以來，樓價只是反覆調整，未見真正跌浪。 相信以目前的疫情狀況及未來有 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 廖偉強 利嘉閣地產總裁 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 美通脹跌 9月加息料收窄至0.5厘 2022/08/17 美通脹跌 9月加息料收窄至0.5厘 「減辣」宜全面 非針對個別買家 2022/08/16 「減辣」宜全面 非針對個別買家 審時度勢寬辣招 提振「人財」競爭力 2022/08/15 審時度勢寬辣招 提振「人財」競爭力 樓市悲情跌市 「慢跌快升」新常態 2022/08/12 樓市悲情跌市 「慢跌快升」新常態 樓市壞消息中 亦見好消息 2022/08/11 樓市壞消息中 亦見好消息 樓價 加息 二手市場 地產 中美貿易戰 利嘉閣 轉按 印花稅 香港