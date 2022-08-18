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九龍灣美羅中心2期銀主盤 連裝修每呎叫價5132

地產版 2022/08/18

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地址：九龍灣臨興街21號美羅中心第2期18樓26、27室

面積：1,555平方呎

開價：798萬元

呎價：5,132元

賣點：屬銀主盤，內籠已打通，空間寬敞，備有裝修，而物業鄰近港鐵九龍灣站及德福廣場，位置方

...

欄名 : 拍賣行情

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