九龍灣美羅中心2期銀主盤 連裝修每呎叫價5132

地址：九龍灣臨興街21號美羅中心第2期18樓26、27室

面積：1,555平方呎

開價：798萬元

呎價：5,132元

賣點：屬銀主盤，內籠已打通，空間寬敞，備有裝修，而物業鄰近港鐵九龍灣站及德福廣場，位置方

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