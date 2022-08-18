九龍灣美羅中心2期銀主盤 連裝修每呎叫價5132 地產版 2022/08/18 分享： 分享： 地址：九龍灣臨興街21號美羅中心第2期18樓26、27室 面積：1,555平方呎 開價：798萬元 呎價：5,132元 賣點：屬銀主盤，內籠已打通，空間寬敞，備有裝修，而物業鄰近港鐵九龍灣站及德福廣場，位置方 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 旺角通菜街39號單邊舖 叫價4800萬 今日 旺角通菜街39號單邊舖 叫價4800萬 天水圍嘉湖新北江商場舖 租金回報高 叫價330萬 2022/08/11 天水圍嘉湖新北江商場舖 租金回報高 叫價330萬 皇后大道西地舖連閣樓平台 開價2300萬 2022/08/11 皇后大道西地舖連閣樓平台 開價2300萬 天后景明道5E地舖 連租約每呎叫價2.8萬 2022/08/11 天后景明道5E地舖 連租約每呎叫價2.8萬 觀塘豐利中心低層 備裝修開價78萬 2022/08/04 觀塘豐利中心低層 備裝修開價78萬 銀主盤 九龍灣 九龍