旺角通菜街39號單邊舖 叫價4800萬 地產版 2022/08/18 分享： 分享： 地址：旺角通菜街39號地下A1、B舖 面積：361平方呎 開價：4,800萬元 呎價：132,964元 賣點：屬銀主盤，大單邊舖位，坐擁旺角心臟地帶之便 拍賣行：忠誠物業拍賣行 拍賣日期：8月24日（星期三） 責任 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 九龍灣美羅中心2期銀主盤 連裝修每呎叫價5132 今日 九龍灣美羅中心2期銀主盤 連裝修每呎叫價5132 天水圍嘉湖新北江商場舖 租金回報高 叫價330萬 2022/08/11 天水圍嘉湖新北江商場舖 租金回報高 叫價330萬 皇后大道西地舖連閣樓平台 開價2300萬 2022/08/11 皇后大道西地舖連閣樓平台 開價2300萬 天后景明道5E地舖 連租約每呎叫價2.8萬 2022/08/11 天后景明道5E地舖 連租約每呎叫價2.8萬 觀塘豐利中心低層 備裝修開價78萬 2022/08/04 觀塘豐利中心低層 備裝修開價78萬 銀主盤 旺角