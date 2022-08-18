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旺角通菜街39號單邊舖 叫價4800萬

地產版 2022/08/18

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地址：旺角通菜街39號地下A1、B舖

面積：361平方呎

開價：4,800萬元

呎價：132,964元

賣點：屬銀主盤，大單邊舖位，坐擁旺角心臟地帶之便

拍賣行：忠誠物業拍賣行

拍賣日期：8月24日（星期三）

責任

...

欄名 : 拍賣行情

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