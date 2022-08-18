  • 27°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 01:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

跟黎明創製專屬咖啡口味 有機會贏全年免費星巴克飲品

副刊版 2022/08/18

分享：

分享：

香港星巴克近日推出首個「Starbucks Co-Brew」飲品創製活動，送出總值超過100萬港元獎賞，更再次夥拍天王黎明（Leon）拍攝廣告，鼓勵大家落手創製專屬的飲品。

「Co-Brew」是指透過聯

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品
2022/08/17
city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品
2022美食博覽 繼續旺場
2022/08/13
2022美食博覽 繼續旺場
ifc商場紙藝熱帶雨林布置 消費券獎賞可享高達$5,200購物禮券
2022/08/13
ifc商場紙藝熱帶雨林布置 消費券獎賞可享高達$5,200購物禮券
音樂 X 說故事 視覺藝術訴說古典音樂趣聞
2022/08/12
音樂 X 說故事 視覺藝術訴說古典音樂趣聞
中環街市 購物餐飲一站式餐廳Chef's Cuts
2022/08/10
中環街市 購物餐飲一站式餐廳Chef's Cuts
品牌 咖啡 黎明 星巴克

上一篇文章

古天樂成就港產科幻里程碑 《明日戰記》吳炫輝姜皓文見證創舉

下一篇文章

港泰名廚加持 中環現代泰國海鮮餐廳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？