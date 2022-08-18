跟黎明創製專屬咖啡口味 有機會贏全年免費星巴克飲品 副刊版 2022/08/18 分享： 分享： 香港星巴克近日推出首個「Starbucks Co-Brew」飲品創製活動，送出總值超過100萬港元獎賞，更再次夥拍天王黎明（Leon）拍攝廣告，鼓勵大家落手創製專屬的飲品。 「Co-Brew」是指透過聯 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品 2022/08/17 city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品 2022美食博覽 繼續旺場 2022/08/13 2022美食博覽 繼續旺場 ifc商場紙藝熱帶雨林布置 消費券獎賞可享高達$5,200購物禮券 2022/08/13 ifc商場紙藝熱帶雨林布置 消費券獎賞可享高達$5,200購物禮券 音樂 X 說故事 視覺藝術訴說古典音樂趣聞 2022/08/12 音樂 X 說故事 視覺藝術訴說古典音樂趣聞 中環街市 購物餐飲一站式餐廳Chef's Cuts 2022/08/10 中環街市 購物餐飲一站式餐廳Chef's Cuts 品牌 咖啡 黎明 星巴克