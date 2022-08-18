紅十字會今次的快敢準

今次香港紅十字會在MIRROR演唱會事故裏，判斷之準確、行動之快速，確實抵讚。當時意外發生約為晚上十點零鐘，該會在凌晨十二點，已開設緊急熱綫向公眾提供緊急心理支援服務，乃事故發生後，第一間機構提供相類服務。短短兩小時，要決定啟動緊急熱綫，並調配足夠合資格作心理緊急支援的人手全程投入服務，必須有快、敢、準的敏銳判斷。

與該會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵博士（Eliza）傾談，了解當晚由決定到啟動緊急熱綫那兩個小時，紅十字會內部如何made it happen？原來，曾參與處理馬頭圍道唐樓倒塌、大埔公路雙層巴士翻側等大型災難的Eliza，當晚就在演唱會現場，目睹現場人士的反應，即時跟上司上報情況並討論，大家都同意馬上啟動緊急心理支援熱綫。Eliza立刻召集受過專門訓練的義工回總部，並向傳媒發布開通熱綫消息。

凌晨十二時，各人準備就緒，二十分鐘後收到首個求助電話，然後電話、WhatsApp、Telegram徹夜響遍，隨後兩天，熱綫團隊一直輪更服務，為有需要的市民進行心理急救、穩定心緒，並將有需要個案轉介由臨床心理學團隊繼續跟進。

我可想像，這個熱綫團隊直踩四十小時，體力和心力的負荷相當大。我問Eliza：「為何當初讀心理學時，專門做災難心理研究呢？」因為選擇了災難類別，就是選擇了要見很多天災人禍、生離死別的場景。Eliza答道：「在天災戰害人生最黑暗的時刻，我希望能安慰人的心靈，且往往在最黑暗的時刻，會看到人性最美麗的光輝。面對人世間災難，強大的救援力量未必只有衝鋒陷陣的形式去呈現，我們也可以用溫柔的力量去幫助有需要的人去面對。」

對，其實在一個人最脆弱的時候，別人溫柔的聆聽和陪伴，可能就是幫他跨過難關的最大力量。香港紅十字會今次快、敢、準的行動，背後盛載着希望給予心靈受傷者適時陪伴的溫柔。