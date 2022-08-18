港寬檢疫 提振經濟效果仍有限

隨着特區政府放寬防疫措施，香港第二季經濟開始逐漸復甦，但由於出入境限制尚未完全解除，而香港經濟很大程度上依賴國際聯繫，因此目前的復甦進程較為緩慢；事實上，香港第二季GDP亦按年減1.3%，再次錄得負增長（圖一）。

零售表現仍弱 貿易逆差擴

本地防疫措施於4月放寬後，港人消費熱情高漲，4月社會消費品零售總額從3月按年跌13.8%反彈轉升至11.7%，但在積壓的需求釋放後，5月和6月人員流動復甦對提振經濟的作用已經減弱，5月和6月的零售總額分別按年跌1.6%及1.2%（圖二），而第二季餐飲消費亦按年減少2.3%；整體而言，本港第二季消費基本錄得零增長。

過去4個月，香港採購經理指數（PMI）處於擴張區間，但由於防疫限制和地緣政治憂慮，投資者情緒仍然保持謹慎，香港第二季的投資（固定資本形成總額）也出現負增長，按年減少3%。

對外貿易方面，在第二季對經濟的貢獻仍為負值，盡管商品進口按年下降了6.2%，但同時出口按年下降達8.6%。綜合來看，香港的商品貿易逆差從第一季度627億港元，增至第二季的1,418億港元。

金融市場方面，美聯儲決定大幅加息後，香港市場的流動性大幅收緊，3個月香港銀行同業拆息（HIBOR）由4月初的0.53%，攀升至7月底的2%以上。不過，HIBOR仍然低於倫敦銀行同業拆息（LIBOR），推動港元達到聯繫滙率制度下兌美元一個百分點區間的上限，即7.85。

房地產市場方面，第二季的交易量顯著增加，但樓價幾乎停滯不前，中原城市領先指數從4月初的179.4，小幅下跌至7月底的177.4（圖四）。

港今年GDP增長預測 下調至零

總體而言，雖然特區政府已經放寬了第5波疫情相關的防疫限制，但目前仍然不足以將香港經濟帶回正增長。放寬抵港人士入境檢疫要求的措施對經濟應該有所幫助，但無法完全扭轉不利形勢，本港零售消費仍然承壓，因為在最新「3＋4」的檢疫要求下，依然難以吸引大量海外旅客；另外，地緣政治緊張局勢帶來的不確定性，以及內地經濟放緩，也是影響香港商業情緒的潛在因素。鑑於上半年香港經濟為負增長，並且對於前景持謹慎態度的情況下，我們將今年香港GDP增長預測從之前的1%下調至零。

▲ 雖然特區政府已經陸續放寬防疫限制，但目前仍然不足以將香港經濟帶回正增長。（資料圖片）