Google研究所 開發多用途AI機械人 行政人員版 2022/08/18 分享： 分享： AI機械人發展穩定，科學家除了研究可執行單一指令，以及令機械臀操作更仔細外，亦致力研發具備更多功能的AI機械人。日前，Google機械人研究所展示了30多款處於開發階段的機械人。 綜合外媒報道， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Android用戶憂安全 近半考慮轉投iPhone 今日 Android用戶憂安全 近半考慮轉投iPhone 網站植入程式碼 Meta疑追蹤用戶 2022/08/17 網站植入程式碼 Meta疑追蹤用戶 Spotify吸重新訂閱 最多免月費3個月 2022/08/17 Spotify吸重新訂閱 最多免月費3個月 Google Pixel Watch 外媒料24小時續航 2022/08/16 Google Pixel Watch 外媒料24小時續航 55%金融機構 去年曾遭勒索攻擊 2022/08/16 55%金融機構 去年曾遭勒索攻擊 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 Google 機械人 科研 創新科技及應用