Android用戶憂安全 近半考慮轉投iPhone

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智能手機已成為生活的重要部分，同時也令人們更關注當中的安全及私隱問題。網絡安全公司Beyond Identity報告指出，多達49%的Android用戶由於擔心安全及私隱，正考慮轉投蘋果（Apple）

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