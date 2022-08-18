Android用戶憂安全 近半考慮轉投iPhone 行政人員版 2022/08/18 分享： 分享： 智能手機已成為生活的重要部分，同時也令人們更關注當中的安全及私隱問題。網絡安全公司Beyond Identity報告指出，多達49%的Android用戶由於擔心安全及私隱，正考慮轉投蘋果（Apple） ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google研究所 開發多用途AI機械人 今日 Google研究所 開發多用途AI機械人 網站植入程式碼 Meta疑追蹤用戶 2022/08/17 網站植入程式碼 Meta疑追蹤用戶 Spotify吸重新訂閱 最多免月費3個月 2022/08/17 Spotify吸重新訂閱 最多免月費3個月 Google Pixel Watch 外媒料24小時續航 2022/08/16 Google Pixel Watch 外媒料24小時續航 55%金融機構 去年曾遭勒索攻擊 2022/08/16 55%金融機構 去年曾遭勒索攻擊 科技行業 科技軟件 科技硬件 Android iOS 商業 軟件 智能手機 Apple iPhone