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東薈城名店倉 × 罐頭豬LuLu 打造「夏日綠『豚』園戶外市集」

行政人員版 04:00 2022/08/18

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罐頭豬LuLu深得粉絲喜愛，黛安收到風，最近東薈城名店倉聯乘罐頭豬LuLu攜手打造嘅「夏日綠『豚』園」活動，反應相當熱烈。全新農場造型嘅LuLu豬，會繼續穿梭8大主題打卡裝置，如「奇幻蘑菇屋」、「快『趣』蘿蔔田」、「花漾音樂番茄田園」及「番茄放送快車」等。嚟緊一連兩個周五至周日，仲會舉辦戶外市集㖭。市集滙聚5大主題特色攤位，包括本地農作物、有機產品、社企商品、本土手作以及美食，例如Grow Something種植嘅有機蔬果，亦有社企懷智匡業學員製作嘅藍染產品及驅蚊水，仲有Isa-Bella-C帶來100%香港製造嘅鈎織袋等。

活動期間LuLu豬將不定時帶嚟田園風現場音樂表演，以及多元工作坊，陪大家共度周末時光。大家只需喺場內以Alipay捐款$80予支援低收入人士嘅慈善團體離島婦聯（OIWA），即可參加當日工作坊，名額有限，先到先得。

戶外市集詳情

地點︰東薈城名店倉4樓平台廣場

日期︰8月19至21日及26至28日

時間︰每日中午12時至晚上7時

本文轉載自《晴報

「農莊快樂大門」

8月下旬兩個周五至周日將舉辦戶外市集

「綠油油蜜蜂LuLu豬」

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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