LALIQUE 百年晶品代表作

水晶藝術源遠流長，不少顯赫的水晶品牌都擁有超過百年歷史，當中在法國就有不少經典的老字號得到世界認同。創立於1888年的LALIQUE正是當中的表表者，由建立品牌廠房至今，歷年來已經有7位工匠獲得法國政

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