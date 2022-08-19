LALIQUE 百年晶品代表作 副刊版 2022/08/19 分享： 分享： 水晶藝術源遠流長，不少顯赫的水晶品牌都擁有超過百年歷史，當中在法國就有不少經典的老字號得到世界認同。創立於1888年的LALIQUE正是當中的表表者，由建立品牌廠房至今，歷年來已經有7位工匠獲得法國政 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Home 最新專欄文章 更多 Louis Vuitton Objets Nomades 踏入10年的新作 2022/07/22 Louis Vuitton Objets Nomades 踏入10年的新作 Saint-Louis傳承的體驗 2022/07/15 Saint-Louis傳承的體驗 V-ZUG科技改變生活 2022/07/08 V-ZUG科技改變生活 ARMANI/CASA 東方物語 2022/07/01 ARMANI/CASA 東方物語 KEF 60周年 LS家族一炮三響助興 2022/06/17 KEF 60周年 LS家族一炮三響助興 家品 法國 消費資訊 消費種類 展覽