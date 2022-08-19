WAKO早秋主題盛宴 松茸會席╳清酒之旅 副刊版 2022/08/19 分享： 分享： 天氣雖仍酷熱，但節氣已過立秋。正好是日本松茸的當造季節，其獨特濃烈的菌香味以及超高的營養價值，向有菇菌之王的稱譽。位於天后的型格日本料理餐廳WAKO SAKE LABO．SUSHI本着不時不食原則，推 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 正宗寧波風味 甬府推出時令嘗味菜單 今日 正宗寧波風味 甬府推出時令嘗味菜單 【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中熱門意大利餐廳 口碑與實力相乎Estro 2022/08/09 【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中熱門意大利餐廳 口碑與實力相乎Estro 唐述夏日限定時令套餐 海鮮蔬果入饌提升食慾 2022/08/05 唐述夏日限定時令套餐 海鮮蔬果入饌提升食慾 廚魔回歸中環開店 以名畫為靈感創製新餐單 2022/08/05 廚魔回歸中環開店 以名畫為靈感創製新餐單 翠亨邨夏日消暑冬瓜宴 趕走悶氣 2022/07/29 翠亨邨夏日消暑冬瓜宴 趕走悶氣 飲食資訊 日本 餐廳 菜式 魚 清酒 天后 天氣