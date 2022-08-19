WAKO早秋主題盛宴 松茸會席╳清酒之旅

天氣雖仍酷熱，但節氣已過立秋。正好是日本松茸的當造季節，其獨特濃烈的菌香味以及超高的營養價值，向有菇菌之王的稱譽。位於天后的型格日本料理餐廳WAKO SAKE LABO．SUSHI本着不時不食原則，推

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