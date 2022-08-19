正宗寧波風味 甬府推出時令嘗味菜單 副刊版 2022/08/19 分享： 分享： 總店位於上海的甬府，在2019年於香港開設首間海外分店，帶來高級正宗寧波菜。總廚劉震善於以當地的新鮮食材及海鮮，炮製出富有寧波風味的佳餚，不斷突破飲食文化的界限，近來更有全新精緻嘗味菜單推出。 從這個夏 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 WAKO早秋主題盛宴 松茸會席╳清酒之旅 今日 WAKO早秋主題盛宴 松茸會席╳清酒之旅 【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中熱門意大利餐廳 口碑與實力相乎Estro 2022/08/09 【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中熱門意大利餐廳 口碑與實力相乎Estro 唐述夏日限定時令套餐 海鮮蔬果入饌提升食慾 2022/08/05 唐述夏日限定時令套餐 海鮮蔬果入饌提升食慾 廚魔回歸中環開店 以名畫為靈感創製新餐單 2022/08/05 廚魔回歸中環開店 以名畫為靈感創製新餐單 翠亨邨夏日消暑冬瓜宴 趕走悶氣 2022/07/29 翠亨邨夏日消暑冬瓜宴 趕走悶氣