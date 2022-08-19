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正宗寧波風味 甬府推出時令嘗味菜單

副刊版 2022/08/19

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總店位於上海的甬府，在2019年於香港開設首間海外分店，帶來高級正宗寧波菜。總廚劉震善於以當地的新鮮食材及海鮮，炮製出富有寧波風味的佳餚，不斷突破飲食文化的界限，近來更有全新精緻嘗味菜單推出。

從這個夏

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欄名 : Food

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