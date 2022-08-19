欽點水原希子加持 OMEGA年度作大玩法式宮廷印花 副刊版 2022/08/19 分享： 分享： 本年度最矚目錶界新聞，非OMEGA X SWATCH的Speedmaster Moonwatch莫屬。雖則到今時今日已降溫不少，但此次聯乘反映大眾對色彩繽紛腕錶的需求有增無減。無怪乎作為OMEGA女裝 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 IWC X Preface 突破咖啡店想像 2022/08/12 IWC X Preface 突破咖啡店想像 與傳奇登山家Nimsdai Purja合作 Montblanc推0氧氣機芯延長壽命 2022/07/29 與傳奇登山家Nimsdai Purja合作 Montblanc推0氧氣機芯延長壽命 Jaeger-LeCoultre 一錶兩面穿越星際宇宙 2022/07/22 Jaeger-LeCoultre 一錶兩面穿越星際宇宙 新CEO入主一年 Parmigiani全球首創的追針兩地時功能 2022/07/15 新CEO入主一年 Parmigiani全球首創的追針兩地時功能 英揆辭職 2022/07/09 英揆辭職 日本 法國 AR 鐘錶 瑞士 鐘錶 潛水 傳統工藝