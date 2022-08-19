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欽點水原希子加持 OMEGA年度作大玩法式宮廷印花

副刊版 2022/08/19

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本年度最矚目錶界新聞，非OMEGA X SWATCH的Speedmaster Moonwatch莫屬。雖則到今時今日已降溫不少，但此次聯乘反映大眾對色彩繽紛腕錶的需求有增無減。無怪乎作為OMEGA女裝

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