日前在灣仔會展舉行的香港高級視聽展AV Show 2022已圓滿結束，展場回復以往魚貫入場的畫面，相信一眾音響迷對經濟前景仍保持樂觀態度，可喜可賀。

不過，聽音響始終是要身在其境，靠個人專屬的金耳朵去分

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