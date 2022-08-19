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KEF體驗聲的形狀

副刊版 2022/08/19

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日前在灣仔會展舉行的香港高級視聽展AV Show 2022已圓滿結束，展場回復以往魚貫入場的畫面，相信一眾音響迷對經濟前景仍保持樂觀態度，可喜可賀。

不過，聽音響始終是要身在其境，靠個人專屬的金耳朵去分

...

欄名 : Tech

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