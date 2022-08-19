KEF體驗聲的形狀 副刊版 2022/08/19 分享： 分享： 日前在灣仔會展舉行的香港高級視聽展AV Show 2022已圓滿結束，展場回復以往魚貫入場的畫面，相信一眾音響迷對經濟前景仍保持樂觀態度，可喜可賀。 不過，聽音響始終是要身在其境，靠個人專屬的金耳朵去分 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Tech 最新專欄文章 更多 Leica原型機 成史上最貴相機 2022/06/24 Leica原型機 成史上最貴相機 Amazon於西雅圖聘1萬名員工 計劃創造1.5萬個就業機會 2020/09/12 Amazon於西雅圖聘1萬名員工 計劃創造1.5萬個就業機會 本地編程學校與咖啡店合作 推全港首杯A.I. Coffee 2020/09/12 本地編程學校與咖啡店合作 推全港首杯A.I. Coffee 城大開發抗菌石墨烯口罩 10分鐘令全部病毒失去活性 2020/09/12 城大開發抗菌石墨烯口罩 10分鐘令全部病毒失去活性 新冠肺炎追蹤軟件 將登陸IOS及Android 2020/09/05 新冠肺炎追蹤軟件 將登陸IOS及Android 經濟 香港 英國 品牌 灣仔 Mate KEF