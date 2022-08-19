不同場合總會遇上新相識的人。有些人甫介紹就強調自己讀過甚麼書、有幾多個學士、碩士學位、有幾多張文憑諸如此類，這對其他人或奏效，但偏偏遇着我這個不太崇拜乜士物士、並深信學歷跟質素無必然關係的人，那就不中用了。聽着對方列舉履歷，心裏頭不禁湧出很多問號：「佢當自己見緊工？」、「我似HR嗎？」、「呢位人肉CV幾時先肯停？」……人家滔滔不絕，我卻開始魂遊四方。

有時視乎情況，當然，可以走的話不會覆，但有時又不想速逃得像速龍那樣突兀，我雙眼就會開始四處尋覓，靜候遠處一個熟悉的面孔出現，然後時機一到，馬上來一句：「Wow（人家講咁多，無非期望你俾一個如見曠世奇才之讚歎反應，因此，這個『Wow』絕不能吝嗇）！咦，唔好意思，見到熟朋友，過去打個招呼先！」馬上頭也不回地奔往那張熟悉的面孔。而我發現，這些認為自己學歷是賣點的人，又確實沒有甚麼其他賣點，講多兩句就知其人生，橫睇豎睇任何角度睇，都是平面一塊，生命質感如其文憑一樣，薄如一張紙，究竟此人哪裏來的沾沾自喜呢？則無從稽考，亦不得而知。

其實，一個人有幾多讀書銜頭，絕對不是人生的決勝點，是否言之有物、是否令人喜歡，更為重要。有些人，沒有高學歷，反而甚有智慧，真正是「與君一席話，勝讀十年書」；有些則是滿腹珠璣，開口便知，根本毋須自列學歷那麼滑稽。那甚麼人要以「我係雙學/碩士」、「我係X博士」去介紹和define自己呢？我猜，大概是那些以為學歷就等如魅力的人吧！但事實是，學歷跟魅力無關，正如頭銜跟內涵無關一樣。

看着這類人鉅細無遺地列舉自己乜士物士，幾乎連小學踢西瓜波比賽攞第一也要拿出來講，我從其人身上看到：「只要你唔覺得尷尬，尷尬嗰個就係別人」（其實係別人戥佢尷尬死）的真人演繹。