台海變局與中美國力比較

台海局勢呈現大變，中國已顯出有決心、有能力，隨時可把台灣海空封鎖起來；解決台灣問題用北平模式，圍而不攻，逼出個傅作義，確是後遺症最少的方法。美國一心要遏制中國的發展，當會盡力破壞中國的戰略，但美國應不至笨到把自己捲入台海戰爭，拉攏盟友對中國施壓，或是鼓動日本當代理人去找死，倒是可能。

我素來分析問題的方法，是詳細了解最可能出現的情境，但又要提防形勢失控，出現惡劣的局面，所以也必會重點考慮若判斷有誤，最壞境況避不掉怎麼辦。在台海問題上，最壞或相當壞的境況是美國橫加干預，與中國打起仗來，這種境況出現的概率很低，但一樣要防。

中國統台決心大 美視台棋子

中美都是超級大國，大國打仗誰勝誰敗，與隨時可被人滅掉的小國之間的戰爭，大不相同。大國是不會這麼容易便被滅掉、退出歷史舞台的，雙方必會纏鬥一段很長的時間，互有勝負、互有損傷；在持久戰中，誰勝誰敗，取決於各自擁有多少資源，以及決心如何。在台灣問題上，西方國家與中國相比，意志與決心會大為不及：中國視統一問題為民族榮辱的國家頭等大事，而美國只是視台灣為棋子，歐洲則更無利益關係，誰會盡力誰不會，一目了然。

在資源問題上，無論是真的打仗，或是中美兩國經濟上互相對抗，最重要的指標便是比較中美的GDP，但這種比較內含學問，機械性的簡單比較不會給予我們準確的結論。

若用最簡單的比較，以市場滙率計算，我們知道美國2021年的GDP約23萬億美元，中國是17.7萬億美元，中國GDP等於美國的77%左右，美國人均GDP則約是中國的5.5倍，中國與美國相比，似乎差距仍遠。不過，這種比較起碼有兩處不當，應作調整。

購買力平價計算 華GDP已超美

首先是中美兩地的物價大有不同。這本來有購買力平價（purchasing power parity，PPP）計算法，即把兩國物價差別這一因素也計算在內；若用此法，中國的GDP早在2014年便超過了美國，到了今天，中國GDP比美國應已高出一、兩成。

不過，我們要注意，把中美物價差別作正確比較，卻是十分困難的事，兩國人民消費的商品十分不同，究竟應該比較哪些商品的價格？舉個例子，在美國西岸，你買碗炸醬麵大約要10美元，我近日在內地流連忘返，過着當地居民而不是遊客的生活，更能體驗出其真實的物價，同樣大小的炸醬麵，不到10元人民幣，而且不但可買到，還會有外賣小哥送到家中；又舉個例子，在內地二綫城市安裝一台分體式冷氣機，涉及在高樓爬出窗外，既懂輕功，又要力大無窮，一人之力捧起一台冷氣機在牆外攀爬，費用不到200元人民幣，而在香港，據朋友告之，簡單的也要2,800元港幣，美國則只會比香港更貴。

中國工業規模大 戰爭中更管用

由此可知，在普通人的生活消費或服務上，美國的物價有部分是中國的6、7倍，甚至10倍以上。國際機構調查物價時，往往以外國人的消費模式為根據，這類商品在中國倒不一定便宜，但若以中國人的消費籃子作標準，中美之間的物價差別可以十分巨大；換言之，用較準確的購買力平價計算，中國GDP比美國會超出更多。

第二個問題，是中美兩國GDP的成分不大相同。2021年中國GDP中，53.3%是服務業，39.4%屬於包括製造業、建造業等的第二產業，其中製造業的增加值35.26萬億元人民幣，佔GDP 32.6%；反觀美國，製造業只佔GDP的10.8%，總值只等於中國的43%左右，在工業上，中國的規模已遠超美國。

美國GDP 8成以上是服務業，本來服務業有其重要性，但我們仍要分析，美國佔這麼大比重的服務業，對其國力是否真有足夠大的幫助。舉個例子，美國人喜歡打官司，事無大小往往也付諸於訴訟，而律師收費高昂，他們的收入是GDP的一部分，但他們的「貢獻」只是把資源從訴訟失敗者手上轉到勝利者及律師手上，他們並沒有為社會生產出新的價值，用經濟學術語說，這一類人的活動是所謂的「尋租活動」（rent-seeking）；美國的利益游說集團亦十分活躍，他們的收入也算在GDP內；金融保險服務業佔美國GDP 22%，其中一部分是幫助資源配置到合理的項目上，自然有其貢獻，但其他例如鼓動股民炒賣股票的，若說對美國國力很有幫助，恐怕也無甚說服力。

在軍事或經濟戰爭中，實質的生產遠比某些含有水份的「服務」來得重要，這也是為甚麼俄羅斯GDP低於歐盟，美西卻不敢輕忽俄羅斯的經濟力量。俄羅斯有天然資源，中國有製造業，美國有服務業，戰爭中哪樣最管用？

▲ 台海局勢呈現大變，中國已顯出有決心、有能力，隨時可把台灣海空封鎖起來。（新華社資料圖片）