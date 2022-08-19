多元對策 助自資院校持續發展

在學生人數減少的影響下，自資院校面對收生不足的情況。在供求失衡下未能升讀資助學士學位的中六畢業生，在往年可能會選擇修讀自資學士學位或副學位，但在近年競爭減少的趨勢下，更大比例的畢業生有機會升讀資助學士學位；加上到內地和海外升學的人數增加，令較少畢業生選擇修讀其他類型的課程，其中自資和資助副學位在2020／21學年的收生人數均跌至歷年新低。

政府和自資教育界在短期內可從不同方向紓緩現時的問題，包括容許和吸引更多非本地生來港就讀各種自資課程，以及持續為學生和自資院校提供支援等。

拓大灣區市場 吸內地生來港

部分專上院校在國家教育部同意下，可招收內地、澳門和台灣學生，而人數上限為上一學年總學生人數的10%。為了拓闊學生來源，不少有提供自資課程的院校均會招收非本地學生，由2013／14至2019／20學年，專上院校自資學士學位和副學位課程招收的非本地學生愈來愈多，高峰時超過2,000人；可是到了2020／21學年，非本地生人數驟降，總數回復至2015／16學年的水平，僅約800人（見圖），估計是因為香港在疫情下實施入境管制措施，減低內地和其他地區的學生來港升學的意慾。待疫情緩和後，估計這類課程的非本地生人數會恢復升軌，尤其是修讀自資學士學位的學生。

筆者建議特區政府因應近年自資院校招生情況惡化，爭取讓更多內地學生到本地自資院校報讀課程，將招收內地、澳門和台灣學生的上限，調高至兩成或以上，特別是部分招收非本地生人數已貼近10%上限的課程，讓各院校更靈活地招生。

再者，如果政府成功透過修訂《專上學院條例》，完善取消院校註冊的機制，在短期內淘汰質素較差的院校，讓本地自資教育的整體水平提高，就有望吸引更多的非本地學生申請就讀。

加強兩地院校聯繫 了解市場

為增加不同地區的收生來源，自資院校在開設新課程時，可兼顧香港和大灣區市場需求。一些本港自資院校現時提供的副學位課程，雖然面對收生不足的問題，但在大灣區發展的巨大機遇下，可重新定位，調整開辦課程的方向。其中一個值得考慮的方向是：院校能否開辦在大灣區有市場需求的副學位課程，並以職業導向為主，例如機械設計、產品開發、文化保育等；同時，這些課程也理應在香港有一定需求，以及提供培訓和課程方面的優勢，包括師資質素和學術界的國際聯繫。

政府在政策上作出的配合非常重要，包括容許特定的新課程招收更大比例的非本地生。自資院校應加強與大灣區相關教育機構的直接聯繫，以及考慮合作的方案，以了解大灣區市場對不同課程需求的實況，以及不同學科資歷和專業資格的要求、認受和銜接機制；兩地院校也可共同舉辦更多交流活動和實習計劃，以豐富學生的經驗和人脈。

根據教育局2020／21學年的數據，筆者發現絕大部分收生不足的院校均有開辦「商業及管理」、「社會科學」和「語言」相關課程，而且個別院校的收生人數在6人或以下；同時，在收生不足的院校當中，這些科目類型的收生人數中位數，只有11至44人不等。

擴財政支援 助辦高需求課程

筆者推測，開辦這些課程的成本較低，院校毋須特別加設實驗室等校園設施，故有較大動機開辦；再者，可能這些科目過往較受學生歡迎，但近年學生因競爭減少而有更多選擇，故他們對這些課程的反應轉趨冷淡。

因此，筆者建議政府進一步擴大及恆常化「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，財政上鼓勵更多院校開設具特色而有市場需求的課程，例如與新興產業相關的課程，此舉亦配合計劃的原意：為自資院校提供切合市場需要但成本高昂的課程，提供財政支援，並提升自資副學位課程（特別是職業導向的高級文憑課程）的質素和吸引力，長遠改善自資院校的收生情況。不過，政府在進一步擴大計劃前，需要思考一下，這可能導致現時招生困難的一般性學科收生情況更為嚴峻。

增銜接學額 提升副學位吸引力

另外，政府也應增加對銜接學士學位課程的資助，以提升副學位的吸引力。不少本地院校提供高年級入學的學士學位，讓完成副學位課程的學生順利銜接，升讀學士學位，這些銜接學位當中，有部分是由教資會資助，而其餘是自資學位。由2018／19學年起，每年有5,000名副學位畢業生可升讀資助銜接學位（往年只有4,000個名額），教資會資助大學所提供的副學位課程，即使在中六畢業生人數下跌的情況下，其收生情況也未見有下降趨勢，可能是因為其畢業生有更大機會將來升讀資助銜接學位，因此筆者建議，將教資會資助銜接學位的名額加至6,000個。

當然，增加名額的前提，是所有升讀資助銜接學位的學生在完成副學位課程時，應該達到一定水平，而課程的質素符合《專上教育條例》的要求。此外，政府應鼓勵那些開辦優質職業導向課程的自資院校，與職業訓練局和其他提供有關課程的機構商討，設立更多可銜接的升學機制。

自資教育界別多年來發展蓬勃，並為不同能力的香港高中畢業生提供高等教育機會，但市場出現飽和、甚至供過於求的情況，不利專上教育的持續發展。為了在短期內紓緩問題，政府一方面可從非本地學生的市場入手，尤其是吸引更多內地人才選擇香港的高等教育，另一方面亦可持續在學費上資助學生、在開辦課程的資金上資助院校，既增加副學位的吸引力，又鼓勵院校開辦貼近市場需要的實用課程。

▲ 政府應增加對銜接學士學位課程的資助，以提升副學位的吸引力。（資料圖片）