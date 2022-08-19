加密貨幣曾大跌 無礙元宇宙Web3發展 行政人員版 2022/08/19 分享： 分享： 今年5月加密貨幣市場大跌市，一眾投資者如同在夢中驚醒。有說加密貨幣系統只是一個「試驗場」，早入場的玩家賺了盤滿缽滿，不知底細的追隨者則「血流成河」。 Bill Gates（比爾蓋茨）更稱加密貨幣及NFT ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 元宇宙助各行業發展 社會添經濟動力 2022/08/12 元宇宙助各行業發展 社會添經濟動力 《復仇者》管理模式 集結優秀人才解難 2022/08/05 《復仇者》管理模式 集結優秀人才解難 虛擬資產擬監管 用戶留意未來安排 2022/07/29 虛擬資產擬監管 用戶留意未來安排 去中心化管理模式 展現員工能力 2022/07/22 去中心化管理模式 展現員工能力 元宇宙時代 改變各行業營銷模式 2022/07/18 元宇宙時代 改變各行業營銷模式 科技行業 元宇宙 IT技術 虛擬貨幣 投資產品 虛擬貨幣種類 媒體 NFT