加密貨幣曾大跌 無礙元宇宙Web3發展

今年5月加密貨幣市場大跌市，一眾投資者如同在夢中驚醒。有說加密貨幣系統只是一個「試驗場」，早入場的玩家賺了盤滿缽滿，不知底細的追隨者則「血流成河」。

Bill Gates（比爾蓋茨）更稱加密貨幣及NFT

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