中移動Wi-Fi 6E 家居用戶月費88元

Wi-Fi流動網絡已廣泛被消費者採用，網絡商亦推出方案配合用戶需求，中國移動香港宣布引入Wi-Fi 6E的無綫路由器供家居用戶採用。

中國移動香港市場部總監馬叢榮表示，旗下智能家居品牌CMHK Home

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