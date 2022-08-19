中移動Wi-Fi 6E 家居用戶月費88元 行政人員版 2022/08/19 分享： 分享： Wi-Fi流動網絡已廣泛被消費者採用，網絡商亦推出方案配合用戶需求，中國移動香港宣布引入Wi-Fi 6E的無綫路由器供家居用戶採用。 中國移動香港市場部總監馬叢榮表示，旗下智能家居品牌CMHK Home ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 卡巴斯基實驗室 研手機防黑客入侵 今日 卡巴斯基實驗室 研手機防黑客入侵 Android用戶憂安全 近半考慮轉投iPhone 2022/08/18 Android用戶憂安全 近半考慮轉投iPhone Google研究所 開發多用途AI機械人 2022/08/18 Google研究所 開發多用途AI機械人 網站植入程式碼 Meta疑追蹤用戶 2022/08/17 網站植入程式碼 Meta疑追蹤用戶 Spotify吸重新訂閱 最多免月費3個月 2022/08/17 Spotify吸重新訂閱 最多免月費3個月 科技行業 科技硬件 科技軟件 Wi－Fi 網絡通訊 商業 服務 產品 品牌 串流