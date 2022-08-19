卡巴斯基實驗室 研手機防黑客入侵 行政人員版 2022/08/19 分享： 分享： 防毒軟件製造商卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）2020年時曾預告，計劃研發自家品牌手機。該公司創辦人Eugene Kaspersky日前表示，研發工作仍在進行，並指出該手機是針對專業工作人 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 中移動Wi-Fi 6E 家居用戶月費88元 今日 中移動Wi-Fi 6E 家居用戶月費88元 Android用戶憂安全 近半考慮轉投iPhone 2022/08/18 Android用戶憂安全 近半考慮轉投iPhone Google研究所 開發多用途AI機械人 2022/08/18 Google研究所 開發多用途AI機械人 網站植入程式碼 Meta疑追蹤用戶 2022/08/17 網站植入程式碼 Meta疑追蹤用戶 Spotify吸重新訂閱 最多免月費3個月 2022/08/17 Spotify吸重新訂閱 最多免月費3個月 智能手機 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 品牌 軟件 黑客