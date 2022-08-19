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卡巴斯基實驗室 研手機防黑客入侵

行政人員版 2022/08/19

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防毒軟件製造商卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）2020年時曾預告，計劃研發自家品牌手機。該公司創辦人Eugene Kaspersky日前表示，研發工作仍在進行，並指出該手機是針對專業工作人

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欄名 : 科技新知

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