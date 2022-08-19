惠康Fresh進駐葵涌商場 開幕優惠活沙巴龍躉$88條

新界西居民有福了！黛安收到風，惠康「鮮」級市場（Wellcome Fresh）今日（19日）進駐新界西嘅葵涌商場2樓，新店佔地逾1.5萬呎，鮮活食材種類有逾千種，仲有多個食材專區及食街，包括人氣泰國餐廳「金泰子」及40年老字號「聯豐粉麵廠」，提供泰菜及麵食；另外設至抵特區，當中包括「$20/2份，$20/3份及$15蔬菜區」等，幫大家慳返唔少錢。

開幕期間仲有超抵限定優惠，例如本周五至日（19至21日），昆明西蘭花只售$3.5一個，鮮活沙巴龍躉（約12-14両重）只售$88一條，澳洲安格斯西冷牛扒（300克）只需$100就有兩件！另外，即日起至9月15日喺新店買滿$100或以上，可參加幸運輪活動一次，獲取禮品乙份，禮品包括水果、蔬菜、零食飲品及家品等，而yuu會員喺9月1日前喺店內購物滿$100，更可賺兩倍yuu積分。

公關姊妹話，即日起至9月1日，顧客凡以消費券電子支付方式、現金或信用卡購買$1,000購物現金券，即送$50現金券及$120指定品牌優惠券；買夠$2,000，更送$120現金券及$120指定品牌優惠券，多買多賞。如果用恒生信用卡購買現金券，更可享額外高達12,000yuu積分或$60 cash dollars回贈㗎。

本文轉載自《晴報》

▲ 鮮活沙巴龍躉