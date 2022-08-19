  • 27°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 05:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

惠康Fresh進駐葵涌商場 開幕優惠活沙巴龍躉$88條

行政人員版 04:00 2022/08/19

分享：

分享：

新界西居民有福了！黛安收到風，惠康「鮮」級市場（Wellcome Fresh）今日（19日）進駐新界西嘅葵涌商場2樓，新店佔地逾1.5萬呎，鮮活食材種類有逾千種，仲有多個食材專區及食街，包括人氣泰國餐廳「金泰子」及40年老字號「聯豐粉麵廠」，提供泰菜及麵食；另外設至抵特區，當中包括「$20/2份，$20/3份及$15蔬菜區」等，幫大家慳返唔少錢。

開幕期間仲有超抵限定優惠，例如本周五至日（19至21日），昆明西蘭花只售$3.5一個，鮮活沙巴龍躉（約12-14両重）只售$88一條，澳洲安格斯西冷牛扒（300克）只需$100就有兩件！另外，即日起至9月15日喺新店買滿$100或以上，可參加幸運輪活動一次，獲取禮品乙份，禮品包括水果、蔬菜、零食飲品及家品等，而yuu會員喺9月1日前喺店內購物滿$100，更可賺兩倍yuu積分。

公關姊妹話，即日起至9月1日，顧客凡以消費券電子支付方式、現金或信用卡購買$1,000購物現金券，即送$50現金券及$120指定品牌優惠券；買夠$2,000，更送$120現金券及$120指定品牌優惠券，多買多賞。如果用恒生信用卡購買現金券，更可享額外高達12,000yuu積分或$60 cash dollars回贈㗎。

本文轉載自《晴報

鮮活沙巴龍躉

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 《阿華田尋味之旅》 發掘大街小巷阿華田美食
今日
《阿華田尋味之旅》 發掘大街小巷阿華田美食
八卦名利場 - LinaBell登陸香港迪士尼 逾25款商品 官網陸續推
今日
LinaBell登陸香港迪士尼 逾25款商品 官網陸續推
八卦名利場 - 希慎gLEEful rooftop計劃 童趣概念活化利園區8天台
今日
希慎gLEEful rooftop計劃 童趣概念活化利園區8天台
八卦名利場 - 維他奶™「夏日齊飲齊FUN大抽獎」 送露營野餐用品
今日
維他奶™「夏日齊飲齊FUN大抽獎」 送露營野餐用品
八卦名利場 - AEON STYLE黃埔「夏祭」 最平$30任揀3件
2022/08/18
AEON STYLE黃埔「夏祭」 最平$30任揀3件

上一篇文章

維他奶™「夏日齊飲齊FUN大抽獎」 送露營野餐用品

下一篇文章

卡巴斯基實驗室 研手機防黑客入侵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？