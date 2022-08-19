遇着爛上司 不必辭職

我的打工際遇尚算不俗，沒有遇上很差的上司，有些甚至很好，是很值得學習的典範。在我的職業生涯中，卻聽過很多爛上司的故事。根據我的觀察，很多離職的原因，都是跟遇上一個爛上司有關。

我認為即使遇上一個很差的上司，也不一定要離職。求職擇業，有點像買股票一樣，應該由上而下，先選擇好的行業，然後發掘好公司和可靠的管理層。當我們投身的公司，處身於一個有增長潛力的行業，而這公司在行業上有競爭力，管理層也是能幹和有誠信，單單是直屬上司有問題的話，未必值得因此而放棄大好機會。

我相信爛上司遇上好公司，一般都做不長。好公司應該有好的制度和文化，讓爛上司不能久留。不是公司容不下他們，便是他們適應不到公司，如果幸運的話，下屬應該不用忍受太久。

如果你發覺他不太可能會走，甚至已經是公司的老臣子，這可能未必是一家好公司了，但也不一定要立刻辭職。現代企業久不久便架構重整，說不定不用忍受太久，只要工作仍能讓你發揮所長，能夠爭取表現，你也許很快升職，不用再跟這個上司合作，再不然其他上司也爭着向你招手。而且跟爛上司工作，也是一種磨練和學習機會，不值得將自己的履歷表弄花。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》