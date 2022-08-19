恒生銀行（中國）有限公司廣州分行行長倪婷：香港充分利用優勢互補機會　望成大灣區高新技術產業融資中心  

香港回歸祖國25年來，內地和香港金融合作不斷深化，隨着內地與香港的金融市場互聯互通共同發展，背靠祖國，香港國際金融中心地位進一步鞏固，讓香港成為聯通境內境外金融市場的橋樑和紐帶，也為兩地金融機構發展帶來新的挑戰和機遇。



恒生銀行（中國）有限公司廣州分行行長兼大灣區企業及商業銀行業務主管倪婷在接受南都、N視頻記者專訪時介紹，作為最早來到內地發展的港資銀行之一，背靠中國，從港商的服務者發展成為大灣區金融互通的先行者。未來也將持續發揮跨境優勢，助力粵港澳大灣區金融產業融合發展，同時為內地企業走出去和外資走進來做好金融服務。



深耕內地市場37年 業務遍布大灣區



南都：1995年，恒生銀行廣州分行成立。當時是在甚麼契機下成立的？經過多年發展，恒生銀行在內地的發展有哪些明顯變化？

倪婷：地域相近、文化相親，華南地區一直是港商來內地發展的首選。改革開放後，愈來愈多港資企業來到內地，尤其是珠三角地區投資設廠，恒生銀行也跟隨着客戶，將金融服務擴展到了內地。1985年，恒生銀行在深圳設立了內地第一家代表處，1995年，我們在廣州設立了內地第一家分行。



經過37年的發展，恒生在大灣區內地地市「落地生根」。截至目前，分別在廣州、深圳、東莞開設分行，以及佛山、中山、順德、江門和惠州等地區開設CEPA支行，業務覆蓋大灣區。現階段，恒生中國在內地40%的員工、客戶、網點落在珠三角區域。



經過多年發展，客戶群體有很大的變化。早期我們的客戶超過80%是港商。隨着經濟發展，內地企業迅速成長，選擇我們的內地客戶不斷增多，現階段我們的內地客戶比例超過50%。其次，在員工隊伍組成方面也有不少變化。過去負責內地業務的高層人員大多是從香港的母行派駐過來的，隨着銀行內部的人才培養體系持續完善，管理層呈現出本土化的特點，包括我自己，我來自江蘇，入職恒生銀行後，從管理培訓生開始一步步成長起來。



在業務範疇方面，除了加大跨境業務，近年最明顯的變化是，隨着兩地市場不斷強化ESG（環境、社會及管治）理念，我們也構建了全面的ESG行動框架，主動承擔企業社會責任，助力內地企業實現「雙碳」目標（碳中和及碳達峰）。

▲ 恒生銀行（中國）有限公司廣州分行行長兼大灣區企業及商業銀行業務主管倪婷

談綠色金融 7個議題助力企業綠色轉型



南都：2021年初，恒生中國承諾在2030年實現碳中和，積極探索企業可持續發展模式。如何充分發揮恒生連結內地和香港兩地市場優勢助力內地企業實現綠色轉型？

倪婷：實現「雙碳」目標，是貫徹國家新發展理念、構建新發展格局、推動高品質發展的內在要求。作為開放程度最高的粵港澳大灣區，在對接對接國際碳市場上有先行先試的優勢。



恒生中國作為ESG理念的宣導者和踐行者，我們從「永續金融、綠色運營、構建和諧社區、人才賦能、數位化創新以及守正治理」六大核心議題入手，構建出一套系統的綠色發展行動框架。我們通過發展綠色金融，賦能低碳轉型升級，也為傳統行業綠色轉型提供支援。



此前，港交所ESG指引已引入強制披露要求，上交所也新增了社會責任報告的披露要求。在這一期間，我們可以明顯感受到，企業對於「雙碳」的重視程度不斷加大，管理者能意識到，企業的發展不單是經營業務上實現增長，企業社會責任也是非常重要的一部分，這也促使我們加快推出綠色金融服務。



早在2021年，恒生中國制訂綠色信貸指引，持續加強綠色信貸服務力度，積極開展多元化綠色金融創新，當年綠色信貸餘額較去年同期提升76.7%。同年4月，恒生中國完成了首筆包含ESG條款的人民幣利率衍生品交易，成為首家完成此類交易的銀行。這不僅有助提升貸款市場報價利率（LPR）衍生品交易市場的活躍度、加強各界對ESG和「碳中和」的重視，也有助於幫助ESG名額達標的企業客戶進一步降低融資成本，通過低碳、節能、環保的渠道，實現可持續高品質發展。



當中不乏聯動兩地資源助力企業實現綠色轉型的成功案例，例如一家在江門的港資造紙廠，經過幾十年發展，面臨綠色轉型的需求。了解情况後，位於香港的恒生銀行母行為其發放了一筆綠色貸款，通過香港與內地跨境聯動，助力企業低碳轉型綠色發展，也體現了港資銀行在這方面的優勢。



企業走到哪 恒生金融服務跟到哪



南都：《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布後，跨境理財通等跨境服務不斷增多，恒生中國如何在競爭脫穎而出，獲得客戶信任？

倪婷：作為一家港資銀行，跨境業務一直是恒生中國的重中之重，我們的最大優勢也是跨境服務。在香港，90%的香港市民都會有恒生的帳戶，如果他們在內地開展業務，或者是個人到內地來工作、生活、定居，肯定也會需要我們的服務；另一方面，恒生也會為內地「走出去」的企業和個人提供跨境金融服務、貿易服務等。如去年推出的跨境理財通。



恒生中國是第一批獲得跨境理財通資格的外資銀行。跨境理財通業務落地首月，我們的業務量在深圳地區試點銀行排名前列。



跨境服務一方面給內地居民帶來更多的海外投資機會，另一方面，香港同胞也希望有機會到內地來尋找收益較好、風險較低的理財機會。通過跨境理財通，香港居民就有機會享受大額高息的存款類產品。



恒生從當初的小銀號一步步成長起來，要實現「讓客戶有回家的感覺」這一目標，背後是一系列工作的支持和配合，比如企業文化、人事管理、內部考核等。這些內在因素的不斷發展和完善最終會變成優質服務的驅動力。這期間，我們組建了「大灣區團隊」，香港和內地員工聯動，從對公業務到個人業務，都能實現跨境團隊合作，服務範圍覆蓋整個大灣區，可以說企業走到哪兒，我們的金融服務就跟到哪兒。

▲ 恒生銀行（中國）VIP客戶理財中心。

談大灣區機遇 抓住中國金融開放的關鍵窗口期



南都：《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布三年多以來，大灣區金融融合發展加速，正成為粵港澳三地互聯互通的「金橋樑」。未來在深化兩地金融業發展方面，香港與內地該如何進一步發揮各自的優勢？

倪婷：目前處於中國金融開放的關鍵窗口期，資本流入中國動能很強，外資金融機構都增大了資產配置中投資中國內地市場的權重，進一步完善金融互聯互通的機制安排有助於增強境外資本和內地市場的連接，吸引更多國際投資者投資內地市場；同時，內地居民需要有更豐富、成熟的投資渠道和產品，粵港澳大灣區內部金融產品的流通將使財富管理方面創新的機會增加，相應地，區域金融市場也會擴容，從而形成財富管理的群聚效應。



對內地商業銀行來說，這是業務發展的新機遇。而外資銀行可以利用在粵港澳的網點、業務優勢及其豐富的經驗和客戶資源，拓展大灣區內的財富管理服務能力，為投資者進一步配置海外資產提供更多選擇。相應的，區域金融市場也會擴容，從而形成財富管理的群聚效應。



香港作為國際金融中心，也是國際人才滙聚的中心，與內地能形成優勢互補的關係。隨着金融互聯互通的機制的完善，企業通過香港擴展海外融資渠道，以獲得更好的發展，反過來，香港也可借此機會發展成為大灣區高新技術產業融資中心，有利於香港國際金融地位的鞏固和提升。



南都：在推動兩地人才融合發展方面有何具體措施？

倪婷：在大灣區建設背景下，融合發展是趨勢。為了讓員工更好地了解兩地的金融業務，一直以來，我們會通過培訓，為兩地員工提供輪換崗位學習的機會，時間長達數月到一年，通過跨區域輪換崗位幫助員工進一步了解兩地市場。



以我自己為例，2008年時通過校招面試成為管理培訓生，入職即到香港參加培訓。8個月的時間裏，我迅速了解了香港的市場環境，也學會了粵語。回到內地工作後，在服務港資企業的過程中，這段培訓經歷可以讓我更容易了解香港客戶的需求，大大提高了溝通的效率。



恒生非常鼓勵人才融合發展，支持力度也在不斷加大，有意願到內地或香港發展的同事都有機會參與輪換崗位交流。在去年，我們也參與了香港特別行政區政府推出的「大灣區青年就業計劃」，為想要來內地發展的香港青年提供工作機會。此外，每年寒、暑假期間，恒生也會積極地為港澳台青年提供實習崗位，為青年人才融入大灣區發展提供幫助。

▲ 恒生銀行（中國）有限公司位於上海陸家嘴金融城的恒生銀行大廈。

南方都市報、N視頻

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統籌：南都、N視頻記者 柯曉明 陳成效 鄭雨楠 肖遙

撰文：南都、N視頻記者 鄭雨楠 實習生 周曉丹

視頻：南都、N視頻記者 劉寶洋 劉嘉琳 譚俊鳳

圖片：南都、N視頻記者 鄒衛 實習生 梁恩瑞 高暄妍



編輯：香港經濟日報專輯組