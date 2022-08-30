全球邁向減碳之路　研發蘊藏投資巨大潛力

「減碳」（Decarbonisation）近年成為全球關注的重要關鍵詞，而亞洲作為全球碳排放的主要來源，眾多界別包括金融界正致力創造能應對氣候變化的投資生態環境，一些領先的金融業者開始籌集專注於投資領先碳減排技術的基金。



近年亞洲各國相繼作出積極氣候承諾，如中國宣布在2030年達至碳達峰及2060年實現碳中和，韓國和日本則承諾到2050年實現淨零排放。而新加坡不但提出淨零承諾，更着重如何實現2030年綠色計劃目標，該國金融業界近年愈來愈重視減碳，簽署淨零排放倡議的金融機構數目亦與日俱增。



金融界帶頭協作 創投資基金助研節能減碳



早前淡馬錫（Temasek）與貝萊德（BlackRock）合作成立低碳夥伴關係，投資一些有潛力減少全球對化石燃料的依賴、有助實現零碳排放目標的初創企業，並推出一系列減碳投資基金。除了夥伴合作，個別金融集團亦加速朝低碳金融目標邁進。



星展銀行（香港）大中華區私人銀行業務部主管吳淑燕（Carol Wu）表示，星展作為具使命感的銀行，秉承三大支柱──負責任的銀行、負責任的企業營運，以及創造社會影響力，構建可持續發展方針，並從多方面協助解決氣候變化議題與實現低碳未來。2021年10月，星展成為全球首批100間銀行、首間新加坡銀行加入聯合國的淨零銀行聯盟（NZBA），承諾在2050年前，致力使銀行的貸款和融資組合，與淨零排放目標保持一致。

▲ 星展銀行（香港）大中華區私人銀行業務部主管吳淑燕（Carol Wu）

全球投資者參與推動 落實「棕」到「綠」轉型



實現低碳未來的關鍵之一，是改變現有能源產業及使用習慣，包括運用清潔能源及提升能源管理，但吳淑燕坦言，這個過程需要長時間循序漸進發展，並需要全球更多投資者支持及參與。「在私人銀行業務，我們鼓勵客戶將ESG¹ 分析整合到投資組合中，作為針對潛在ESG風險的保障。星展擁有嚴謹的方法計算投資組合ESG評級，可協助客戶構建涵蓋不同ESG評級² 或非評級投資工具的組合，實現長期卓越的表現。」



吳淑燕舉例，近年可持續投資主要集中在綠色金融和清潔能源等範疇，較為忽略支持「棕色」（對環境有害）企業的轉型需要。「金融機構或綠色投資基金應積極為一些現在雖仍是『棕色』，但有志朝『綠色』方向邁進的企業提供融資，這種投資可發揮至關重要的作用，支持整體社會實現減碳轉型。」另外，星展私人銀行與企業及機構銀行亦可幫助企業透過慈善事業或公益創投回饋社會，結合慈善與投資，創造積極的社會影響。



作為全球首間發布「可持續發展和轉型融資框架與分類方案」的商業銀行，星展積極與各行業企業客戶合作向低碳經濟轉型，包括支持碳密集和重工業企業制定轉型戰略。星展亦成為首間提供轉型融資的新加坡銀行。現時，星展在可持續發展市場處於領先地位，在大中華區彭博和Debtwire亞太地區（日本除外）綠色及可持續發展表現掛鈎之貸款主要安排行排名第一，有望達成到2024年500億新加坡元的融資目標。



¹ ESG是指環境、社會和管治。

² ESG評級有助評估一間公司長遠在財政上抵禦相關風險的能力。



在香港，星展私人銀行為星展銀行（香港）有限公司的私人銀行服務部門。



投資涉及風險。



（資料由客戶提供）