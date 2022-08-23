保險精明選　醫保、危疾點揀好

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致力推動ESG及可持續高質量發展 獲市場廣泛認同
根據風險管理顧問公司發表的《2022年全球醫療趨勢調查報告》，當中預測香港的醫療通脹將從2021年的6.8%上升至2022年的8.2%，不只高於2020年的6.5%，有關增幅更高於亞太區的平均值。為減輕因患病引致的經濟壓力，不少人會選擇購買醫療保障產品以備無患，但市場上除了常見的醫療保險（下稱醫保）外，還有危疾保險（下稱危疾），到底兩者有何分別，市民選購時須注意哪些事項？以下為大家逐一拆解。
Q：醫保與危疾有何分別？
A：醫保與危疾兩者都是保障健康的保險，但卻有不同功能。醫療保險主要為傷病所引致的合理醫療開支提供實報實銷的保障；而危疾保險可於受保人不幸患上危疾時提供一筆過賠償。
Q：醫保與危疾是否二選其一便可以？
A：由於醫保與危疾保險的保障範圍和方式不同，即使已有醫保的人士，亦應根據需要和負擔能力考慮同時投保危疾保險，提升保障的安全網。
例子：剛為人父的Peter因近期經常感到胸口不適、呼吸不順，故醫生轉介他入院檢查並接受治療。由於他早前購買了自願醫保計劃，所以他選擇入住環境相對舒適的私家醫院立即接受檢查，而住院期間的合資格醫療開支都以實報實銷的形式獲得賠償。
經詳細檢查後，Peter被診斷患上肺癌，並需要即時暫停工作接受治療。作為家庭經濟支柱的Peter自然大受打擊，並為昂貴的治療費用及家人往後的生活開支感到煩惱。不過，因他早前有投保危疾保險，可獲保險公司發放一筆過現金賠償，令Peter可安心暫停工作，專心養病，毋須為家庭財政問題而擔心。
Q：醫保跟自願醫保有甚麼分別？
A：大部分的保險公司均有提供醫保產品，主要涵蓋與住院相關的開支，而不同公司的產品保障範圍可以大不相同。至於自願醫保計劃則是經政府醫務衞生局認可並符合計劃最低要求的個人償款住院保險產品（下稱「認可產品」）。為配合不同人士需要，「認可產品」提供「標準計劃」及「靈活計劃」兩種選擇：
• 「標準計劃」具有固定的產品設計，並符合自願醫保計劃的最低合規要求
• 「靈活計劃」的產品設計較具彈性，並提供高於標準計劃的保障
另外，由於自願醫保計劃可申請稅務扣減，如果想獲得保障之餘兼慳稅，自願醫保可能會是較合適的選擇。
Q：挑選醫保產品有何注意事項？
A：作為醫療保障，有關產品的保障範圍當然要夠全面，要足夠應付個人及家庭需要。另外，如果你想享有稅務扣減優惠，自願醫保產品的可扣稅安排可滿足你的需要。不過怎樣的保障才算全面呢？
以AIA自願醫保尊顯計劃為例，其終身保障限額高達5,000萬港元，而首年保費平均每日低至HK$7.8，保費更不會因索償或身體狀況而調高，而且保證終身續保。此外，有別於常見的醫保產品，AIA自願醫保尊顯計劃除保障未知的已有病症，同時更會全數賠償主要醫療開支，對不幸患上癌症等需要較長治療時間的人士來說，無疑能減輕他們的經濟和心理壓力，專注治療和休養。該計劃的其他特色還包括：
• 可按需要選用私營醫療服務
• 住院/手術前後指定時間內，門診護理無限次全數賠償
• 海外急症治療100%保障 - 適用於全球各國，包括英國、新西蘭、同澳洲等
• 3個自付費（墊底費）選項 - 0港元 / 16,000 港元 / 25,000港元，與公司醫保相輔相成
• 包括精神科治療保障
• 如果上一個保單年度沒有任何已支付賠償，受保人可享每年一次的免費醫療檢查服務
Q：選擇危疾保險是否只需考慮保障範圍？
A：投保危疾保險時除了需要留意受保的疾病種類外，還應留意其保障項目——由於嚴重疾病的療程相對較長，而治療過後的復康療程亦可能也是經濟負擔，所以投保提供長期支援的危疾保險自然更為安心。
以AIA「愛伴航」計劃為例，它除了針對115種疾病提供保障，並把保障延伸至入住深切治療病房外，更為癌症、心臟病、中風同腦退化疾病提供多達7次賠償。此外，計劃又為受保人提供長期支援，癌症持續患者可獲高達100個月賠償，保單下賠償總額合共高達原有保額的900%。受保人假如於85歲前患上腦退化疾病並符合特定條件，更可享終身年金賠償。
AIA「愛伴航 - 首護摯寶」更保障未出生的嬰兒，它有市場首創的先天性疾病兒童保障，為投保時病徵未獲發現的先天性疾病所引致的受保疾病提供保障。更提供13種嚴重兒童疾病的保障，包括自閉症、嚴重哮喘同因疾病或受傷導致智力缺陷等，確保子女由出生開始已經能獲得適切的健康保障。
Q：何時投保才可享稅務扣減？
A：只要在2023年3月31日稅季完結前完成投保，便可於下個課稅年度享有稅務扣減。目前每名自願醫保受保人的最高可扣稅額為8,000港元，以4人家庭為例，如投保人為自己及3名家人（即共4名受保人）投保，最高可扣稅額可達32,000港元。
另外，如果想再進一步慳稅，可以按需要考慮投保合資格延期年金保單及強積金可扣稅自願性供款，每名納稅人的稅務扣減上限合共每年68,000港元！
總結：及早部署 佈局無憂人生
常說健康是人生最大的財富，有健康才有生活和幸福，大家應及早為自己及家人作出部署，以備無患。而大家在挑選適合自己的醫療及危疾保障時，除了根據自己需要及考慮產品的類型和保障範圍外，還應貨比三家，考慮相關保險品牌的聲譽和有否特別優惠，做個精明的消費者。
AIA蟬聯香港自願醫保計劃嘅首選品牌，實屬信心保證！於2022年9月30日或之前成功投保AIA自願醫保尊顯計劃可享5個月保費回贈；同時投保AIA「愛伴航」/「愛伴航–首護摯寶」及AIA自願醫保尊顯計劃，可享AIA「愛伴航」/「愛伴航–首護摯寶」4個月保費回贈。此外，合資格客戶更可自動享有「免費疫苗副作用防護保障」。
以上特約廣告內容由AIA贊助及提供，並僅旨在香港發放。香港經濟日報並未獲AIA授權進行及/或提供任何保險相關的產品及/或服務，亦不會提供任何保險上的意見及建議。
註︰
1. 優惠及推廣受相關條款及細則約束，詳情請參閱Link。
2. 保費回贈推廣期由即日起至2022年9月30日。
3. 「免費疫苗副作用防護保障」推廣期由即日起至2022年12月31日，詳情請參閱︰https://bit.ly/39LcFAG。
4. 此資訊內只載有一般資料及只於香港派發，並不構成任何銷售建議及/或有關產品之推介及/或服務要約。
關於AIA自願醫保尊顯計劃︰
5. AIA自願醫保尊顯計劃只適用於香港，並只可以附加契約形式投保，及須附加於指定基本計劃。客戶另可選購AIA自願醫保標準計劃。有關完整產品資料，請參閱aia.com.hk。
6. 首年保費平均每日低至HK$7.8是以22歲受保人以年繳方式投保AIA自願醫保尊顯計劃（HK$25,000自付費）並加入「AIA Vitality 健康程式」享有首年保費9折為例。
7. 上述內容只提供一般資訊並只作參考之用。稅務扣減是從應課稅入息中可申請扣除的項目之一，並不等於可從應繳總稅款直接扣減，每個課稅年度每名受保人的最高保費扣除額為HK$8,000。如投保人為自己及3名家人（即共4名受保人）投保AIA自願醫保尊顯計劃，並在同一課稅年度繳交所需保費，則投保人每年可獲最高達HK$32,000（即HK$8,000 x 4）的稅務扣減金額。AIA及其中介人不會提供任何稅務或會計建議。有關稅務扣減詳請，請參閱香港稅務局網頁，並向您的稅務及會計顧問徵詢稅務意見。
8. 全數賠償/全額賠償是指不設分項賠償限額，但受限於終身保障限額HK$5,000萬。
9. 癌症治療指非手術癌症治療。
10. 未知的投保前已有病症保障由保單生效第31日開始提供。
11. 精神科治療只賠償受保人在專科醫生建議下，在香港及澳門境內住院接受精神科治療所收取的合資格費用。
12. 關於急症治療保障，如受保人為美國公民，於美國發生任何急症治療，並於該治療之前的連續12個月內在美國逗留之時間累積達182日或以上，賠償將減至可獲賠償額的50%。條款適用於保障表內的所有保障項目（保障項目II(f)、(g)、(h)(iii)及(j)至(m)除外）。保障表請參閱︰https://bit.ly/3PoP7EJ。
13. 如我們在對上一個保單年度內未曾支付賠償，只要受保人於保單週年日年滿2歲，便可開始享有無索償醫療檢查服務。
14. AIA蟬聯香港自願醫保計劃首選品牌︰AIA委託國際調研和數據分析機構YouGov於2022年3月在香港訪問1,430名18至54歲人士之調查結果。
15. 在此文件中的產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約。如欲在投保前參閱保險合約之樣本，您可向AIA索取。
16. 自願醫保計劃政府網站https://www.vhis.gov.hk/tc/。
17. 《2022年全球醫療趨勢調查報告》資料來源︰https://www.wtwco.com/en-US/Insights/2021/11/2022-global-medical-trends-survey-report。
關於AIA「愛伴航」/ 「愛伴航 – 首護摯寶」︰
18. AIA「愛伴航」或「愛伴航 – 首護摯寶」只可以基本計劃形式投保。以上產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約。如欲在投保前參閱保險合約之樣本，您可向AIA索取。人壽保險保單屬長期的保險合約，如於早年退保，您所收取的金額可能大幅少於已繳的保費。
19. 投保時年齡為18歲至45歲，及懷孕期到達第22週或以上的女士可為腹中胎兒投保「愛伴航 – 首護摯寶」。受條款及細則約束，詳情請參閱相關產品簡介。
20. 子女可在出生後即時獲得受保疾病原來的賠償額的20%，並在出生日期起計90天後獲得全部保障。
21. 除900%總賠償額外，我們會額外支付終期分紅（如有）及以下適用之保障：升級保障、「AIA Vitality 健康程式」保障增值及腦退化疾病終身年金賠償。
23. 持續癌症現金選項︰與上一次癌症確診日計須相隔1年等候期（如上一次癌症賠償為嚴重疾病賠償或特選危疾七重賠償）。相隔1年等候期後，若受保人仍然患有癌症，並就此仍在接受積極治療，或該癌症分類為末期癌症，您可選擇每月收取原有保額的5%，最長達100個月或直至受保人年屆85歲，以較先者為準。
24. 關於腦退化疾病終身年金賠償︰須於1年等候期後，以及受保人須在其85歲生日當天的或緊隨的保單週年日前（以較先者為準），證明其在30分為滿分的簡短智能測驗（MMSE）中取得10分或以下，並須持續遞交在生證明。
（特約）