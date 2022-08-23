保險精明選　醫保、危疾點揀好

根據風險管理顧問公司發表的《2022年全球醫療趨勢調查報告》，當中預測香港的醫療通脹將從2021年的6.8%上升至2022年的8.2%，不只高於2020年的6.5%，有關增幅更高於亞太區的平均值。為減輕因患病引致的經濟壓力，不少人會選擇購買醫療保障產品以備無患，但市場上除了常見的醫療保險（下稱醫保）外，還有危疾保險（下稱危疾），到底兩者有何分別，市民選購時須注意哪些事項？以下為大家逐一拆解。



Q：醫保與危疾有何分別？

A：醫保與危疾兩者都是保障健康的保險，但卻有不同功能。醫療保險主要為傷病所引致的合理醫療開支提供實報實銷的保障；而危疾保險可於受保人不幸患上危疾時提供一筆過賠償。

Q：醫保與危疾是否二選其一便可以？

A：由於醫保與危疾保險的保障範圍和方式不同，即使已有醫保的人士，亦應根據需要和負擔能力考慮同時投保危疾保險，提升保障的安全網。

例子：剛為人父的Peter因近期經常感到胸口不適、呼吸不順，故醫生轉介他入院檢查並接受治療。由於他早前購買了自願醫保計劃，所以他選擇入住環境相對舒適的私家醫院立即接受檢查，而住院期間的合資格醫療開支都以實報實銷的形式獲得賠償。



經詳細檢查後，Peter被診斷患上肺癌，並需要即時暫停工作接受治療。作為家庭經濟支柱的Peter自然大受打擊，並為昂貴的治療費用及家人往後的生活開支感到煩惱。不過，因他早前有投保危疾保險，可獲保險公司發放一筆過現金賠償，令Peter可安心暫停工作，專心養病，毋須為家庭財政問題而擔心。



Q：醫保跟自願醫保有甚麼分別？

A：大部分的保險公司均有提供醫保產品，主要涵蓋與住院相關的開支，而不同公司的產品保障範圍可以大不相同。至於自願醫保計劃則是經政府醫務衞生局認可並符合計劃最低要求的個人償款住院保險產品（下稱「認可產品」）。為配合不同人士需要，「認可產品」提供「標準計劃」及「靈活計劃」兩種選擇：

• 「標準計劃」具有固定的產品設計，並符合自願醫保計劃的最低合規要求

• 「靈活計劃」的產品設計較具彈性，並提供高於標準計劃的保障



另外，由於自願醫保計劃可申請稅務扣減，如果想獲得保障之餘兼慳稅，自願醫保可能會是較合適的選擇。



Q：挑選醫保產品有何注意事項？

A：作為醫療保障，有關產品的保障範圍當然要夠全面，要足夠應付個人及家庭需要。另外，如果你想享有稅務扣減優惠，自願醫保產品的可扣稅安排可滿足你的需要。不過怎樣的保障才算全面呢？

以AIA自願醫保尊顯計劃為例，其終身保障限額高達5,000萬港元，而首年保費平均每日低至HK$7.8，保費更不會因索償或身體狀況而調高，而且保證終身續保。此外，有別於常見的醫保產品，AIA自願醫保尊顯計劃除保障未知的已有病症，同時更會全數賠償主要醫療開支，對不幸患上癌症等需要較長治療時間的人士來說，無疑能減輕他們的經濟和心理壓力，專注治療和休養。該計劃的其他特色還包括：



• 可按需要選用私營醫療服務

• 住院/手術前後指定時間內，門診護理無限次全數賠償

• 海外急症治療100%保障 - 適用於全球各國，包括英國、新西蘭、同澳洲等

• 3個自付費（墊底費）選項 - 0港元 / 16,000 港元 / 25,000港元，與公司醫保相輔相成

• 包括精神科治療保障

• 如果上一個保單年度沒有任何已支付賠償，受保人可享每年一次的免費醫療檢查服務



Q：選擇危疾保險是否只需考慮保障範圍？

A：投保危疾保險時除了需要留意受保的疾病種類外，還應留意其保障項目——由於嚴重疾病的療程相對較長，而治療過後的復康療程亦可能也是經濟負擔，所以投保提供長期支援的危疾保險自然更為安心。

以AIA「愛伴航」計劃為例，它除了針對115種疾病提供保障，並把保障延伸至入住深切治療病房外，更為癌症、心臟病、中風同腦退化疾病提供多達7次賠償。此外，計劃又為受保人提供長期支援，癌症持續患者可獲高達100個月賠償，保單下賠償總額合共高達原有保額的900%。受保人假如於85歲前患上腦退化疾病並符合特定條件，更可享終身年金賠償。



AIA「愛伴航 - 首護摯寶」更保障未出生的嬰兒，它有市場首創的先天性疾病兒童保障，為投保時病徵未獲發現的先天性疾病所引致的受保疾病提供保障。更提供13種嚴重兒童疾病的保障，包括自閉症、嚴重哮喘同因疾病或受傷導致智力缺陷等，確保子女由出生開始已經能獲得適切的健康保障。



Q：何時投保才可享稅務扣減？

A：只要在2023年3月31日稅季完結前完成投保，便可於下個課稅年度享有稅務扣減。目前每名自願醫保受保人的最高可扣稅額為8,000港元，以4人家庭為例，如投保人為自己及3名家人（即共4名受保人）投保，最高可扣稅額可達32,000港元。

另外，如果想再進一步慳稅，可以按需要考慮投保合資格延期年金保單及強積金可扣稅自願性供款，每名納稅人的稅務扣減上限合共每年68,000港元！



總結：及早部署 佈局無憂人生



常說健康是人生最大的財富，有健康才有生活和幸福，大家應及早為自己及家人作出部署，以備無患。而大家在挑選適合自己的醫療及危疾保障時，除了根據自己需要及考慮產品的類型和保障範圍外，還應貨比三家，考慮相關保險品牌的聲譽和有否特別優惠，做個精明的消費者。



AIA蟬聯香港自願醫保計劃嘅首選品牌，實屬信心保證！於2022年9月30日或之前成功投保AIA自願醫保尊顯計劃可享5個月保費回贈；同時投保AIA「愛伴航」/「愛伴航–首護摯寶」及AIA自願醫保尊顯計劃，可享AIA「愛伴航」/「愛伴航–首護摯寶」4個月保費回贈。此外，合資格客戶更可自動享有「免費疫苗副作用防護保障」。



以上特約廣告內容由AIA贊助及提供，並僅旨在香港發放。香港經濟日報並未獲AIA授權進行及/或提供任何保險相關的產品及/或服務，亦不會提供任何保險上的意見及建議。



註︰

1. 優惠及推廣受相關條款及細則約束，詳情請參閱Link。

2. 保費回贈推廣期由即日起至2022年9月30日。

3. 「免費疫苗副作用防護保障」推廣期由即日起至2022年12月31日，詳情請參閱︰https://bit.ly/39LcFAG。

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